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Almanlar tarih verdi! Ürdün'e taşınmamız 3 ay sürecek

Almanya’nın İncirlik üssünde bulunan askerlerini Ürdün’e taşıması yaklaşık üç ay sürecek.

18 Haziran 2017 Pazar 10:10
Almanlar tarih verdi! Ürdün'e taşınmamız 3 ay sürecek

Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in verdiği bilgilere göre, Alman askerlerinin İncirlik’ten tamamen çekilmesi Eylül sonunu bulacak.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Alman Savunma Bakanı, Tornadoların DEAŞ’e karşı mücadelede haziran sonuna kadar uçuşlarının planlı olduğunu söyledi. Planlı uçuşların tamamlanmasının ardından ilk tanker uçaklarının Ürdün’e kaydırılacağını belirten von der Leyen, bunların bir iki günlük aranın ardından temmuz ayının ortalarından itibaren yeniden hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Tornadolar ve elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafların değerlendirildiği teknik ekipmanın kaydırılmasının karmaşık bir prosedür olduğuna ve iki aylık bir süreyi bulacağına dikkat çeken Von der Leyen, bu sürecin ağustos ve eylül aylarını kapsayacağını söyledi. Alman Savunma Bakanı, Tornadoların ekim ayından itibaren keşif uçuşlarını yeniden yapmaya başlayacağını belirtti.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:10
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  3. ursula von der leyen
  4. Avrupa Haberleri
  • AliAli6 dk önce
    Hani gidemiyorlardi
  • BayındırBayındır7 dk önce
    Güle güle Alçaklarbir dahada gelmeyin
  • kemal onurkemal onur1 sa önce
    almanların gitmeye niyeti yok 3 ayda taşınılır mı?
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu3 sa önce
    Peki abd ye sıra ne zaman gelecek. Yoksa sadece göz boyamamı.
  • ssseeessseee3 sa önce
    GÜLE GÜLE DERIM
  • NihatNihat3 sa önce
    Hemen gidinarkanıza bile bakmayın fetö pkk efendileri
  • yozgatlı yozgatlı 3 sa önce
    ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • SelamiSelami3 sa önce
    Diger Avrupa ulkelerine yonelik mesaj olarak Alamanlari biz kovsaydik daha guzel olurdu. Mesela Hollandaya yonelik hangi yaptirimi uyguladik???
  • vatansevervatansever3 sa önce
    Biz de yardim edelim ,hemen gidin...
  • HocaHoca4 sa önce
    Yalan söylüyorlar bunlar bir haftada gideceklerdi bence başka planları var burda dinleme yapıyorlardır bu ülkeye hainlik için
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