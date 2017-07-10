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Almanlar şaşkın! Daha önce böylesini hiç yaşamadık

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:34
Almanlar şaşkın! Daha önce böylesini hiç yaşamadık

Almanya'nın Hamburg kentindeki gösterilerde yaralanan polisleri ziyaret eden Frank-Walter Steinmeier, Hamburg Fuar Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylar sırasında 200'den fazla polisin yaralandığını anımsattı. 

Polislere sadece geçmiş olsun demediğini, aynı zamanda teşekkür ettiğini de belirten Steinmeier polisleri ziyaretinde, son günlerde yaşananlara ilişkin bilgi de edindiğini aktardı. 

BÖYLE BİR ŞİDDET YAŞAMADIK

"Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık." değerlendirmesinde bulunan Steinmeier, göstericilerin sadece polislere değil, Hamburg halkının malına da acımasızca zarar verdiğini ifade etti.

Steinmeier, gördüklerinden sarsıldığını ve şoke olduğunu dile getirdi. 

POLİSLERE ÖVGÜ

Polisin takdiri hak ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin Hamburg'da düzenlenmesine yönelik eleştirilere de değindi. Steinmeier, eleştirilere katılmadığını, Hamburg'un doğru bir tercih olduğunu bildirdi. 

Steinmeier'e eşlik eden Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz da polislerin kahramanca görev yaptıklarını dile getirerek faillere yüksek cezalar verilmesini talep etti. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:34
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