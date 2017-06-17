Almanlar plastik torbadan vazgeçiyor

Avrupa Birliği tarafından 2025 yılına kadar üye ülkelerde, plastik poşet kullanımının yılda kişi başına 40 adede düşürülmesi hedefini Almanya yakalamaya başladı. İki yıldır Almanya'da plastik poşetlerin paralı olması kullanımı ciddi manada düşürdü. 2015 yılında ülke genelinde 5,6 milyar poşet kullanılırken 2016 yılında bu sayı 3,7 milyar adede düştü.

Almanya Ticaret Birliğinin (HDE), Pazar Araştırması Ambalaj Derneğine yaptırdığı araştırmada Almanya'da 2015 yılında kişi başına 68 poşet kullanıldığı, 2016 yılında ise bu sayının 45 plastik poşete düştüğü ortaya çıktı. 2017 yılında ise AB'nin gösterdiği hedefin yakalanacağı açıklandı.

Federal Çevre Bakanlığı ve Almanya Ticaret Birliğinin (HDE) yaptığı anlaşmaya Alman işletmelerin büyük destek verdiği belirtilen araştırmada, özellikle moda ve kozmetik sektörünün çok kullanımlı tekstil ve kağıt torbalar üreterek plastik torba kullanımındaki düşüşe ciddi destek verdiği belirtildi. Öte yandan para karşılığı satılan poşetlerde çevre dostu plastik kullanıldığına ve bundan dolayı da ciddi manada tasarruf sağlandığına vurgu yapıldı.



