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Almanlar plastik torbadan vazgeçiyor

Büyük çevre kirliliğine neden olan plastik torba kullanımına karşı başlatılan mücadele netice vermeye başladı. AB'nin plastik torbaya karşı başlattığı savaş ve üye ülkelerin aldığı önlemlerle plastik torba kullanımında ciddi gerileme görüldü.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:55
Almanlar plastik torbadan vazgeçiyor

Avrupa Birliği tarafından 2025 yılına kadar üye ülkelerde, plastik poşet kullanımının yılda kişi başına 40 adede düşürülmesi hedefini Almanya yakalamaya başladı. İki yıldır Almanya'da plastik poşetlerin paralı olması kullanımı ciddi manada düşürdü. 2015 yılında ülke genelinde 5,6 milyar poşet kullanılırken 2016 yılında bu sayı 3,7 milyar adede düştü. 

Almanya Ticaret Birliğinin (HDE), Pazar Araştırması Ambalaj Derneğine yaptırdığı araştırmada Almanya'da 2015 yılında kişi başına 68 poşet kullanıldığı, 2016 yılında ise bu sayının 45 plastik poşete düştüğü ortaya çıktı. 2017 yılında ise AB'nin gösterdiği hedefin yakalanacağı açıklandı.

Federal Çevre Bakanlığı ve Almanya Ticaret Birliğinin (HDE) yaptığı anlaşmaya Alman işletmelerin büyük destek verdiği belirtilen araştırmada, özellikle moda ve kozmetik sektörünün çok kullanımlı tekstil ve kağıt torbalar üreterek plastik torba kullanımındaki düşüşe ciddi destek verdiği belirtildi. Öte yandan para karşılığı satılan poşetlerde çevre dostu plastik kullanıldığına ve bundan dolayı da ciddi manada tasarruf sağlandığına vurgu yapıldı. 


 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:55
  1. Almanlar
  2. plastik torba
  • aytaçaytaç1 gün önce
    Plastık torbayı kullnamayarak degıl coplerını kompost ederek azaltıyorlar! Kompost yapmasalar yıne coplerını plastık torbalarda atmak zorunda kalacaklar. Neden bu kısmını da soylemıyorsunuz? Turkıyede hıc bır beledıye ne gerı donusumu ne kompost yapmayı tesvık edıyor. Bu konuda muazzam bır ıkı yuzluluk soz konusu.
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