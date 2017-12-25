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Almanlar Merkel'e rağmen Türkiye’yi seçti

Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:14
Almanlar Merkel'e rağmen Türkiye’yi seçti

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi. Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’ye özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini söyleyen Fiebig, artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını kaydetti.

 

Türkiye’nin her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik barındırdığına dikkati çeken Fiebig, Türkiye’de güneş, plaj, güzel tesislerin yanı sıra birçok kültürel unsur, bisiklet turları ile doğa yürüyüşlerinin yapılabileceğini belirterek mükemmel fiyat-performans ilişkisinin de hem gençler hem de aileler için ikna edeci olduğunu söyledi. Fiebig, Türkiye’nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puanını artırdını kaydetti. AA

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 19:14
  1. Alman Seyahat Acenteleri Birliği
  2. Norbert Fiebig
  3. Alman tur operatörleri
  4. Türkiye
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  6. güneş
  7. plaj

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