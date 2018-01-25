Almanlar kıvırdı: Türkiye'ye karışamayız

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki teröristlere büyük darbeler vurması Alman medyasında geniş yer buldu.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde, Türkiye'nin Alman tanklarını Suriye'de kullanmaması gerektiği istendi.

ALMAN SÖZCÜ: TÜRKLERE KARIŞAMAYIZ

Terör örgütü YPG'de büyük bir sevince neden olan Almanlar, bu konuda kısa sürede fikir değiştirdi.

Yaşanan tartışmalar, Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Holger Neumann'a soruldu.

Neumann, Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasına karışamayacaklarını ifade etti.