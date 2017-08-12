Almanlar, Kılıçdaroğlu'nu yine yalanladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Focus dergisine verdiği röportajda, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin bulunmadığını belirterek, Almanlara “Türkiye'ye gelmeyin” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet üyeleri olmak üzere Türkiye'de her kesimden büyük tepki gördü.



CHP hemen yalanlamaya kalkıştı



Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine CHP yönetimi, Alman Focus dergisini suçlamaya kalktı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır” denildi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da “Dergi kendi yorumunu katarak gerçeğe aykırı bir haber yapmış onu da 'Böyle bir açıklamamız yoktur' diye derhal düzelttik” şeklinde değerlendirmede bulunmuştu.







RÖPORTAJ İÇİN ONAY ALMIŞ



Bu suçlamalar üzerine Alman Focus dergisi Genel Yayın Yönetmeni Frank Nordhausen, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapma gereği duyarak, “Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve basılmadan önce resmi onay alındı” paylaşımında bulundu. Bu açıklamayla CHP'nin “Çarpıtıldı” söylemi en yetkili ağızdan yalanlanmış oldu.



TEKZİP TALEBİNDE BULUNMAMIŞ



CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun skandalı örtbas etmek için yeni planlar yapmaya hazırlandığı sırada Alman Focus dergisinden yeni bir açıklama daha yapıldı. Nordhausen, yine sosyal medya hesabından bu kez “Tekzip için hiçbir talep yoktur” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya CHP yönetiminin ne cevap vereceği merakla bekleniyor.