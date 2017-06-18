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Almanlar İncirlik'ten çekiliyor... Tarih verildi!

Almanya’nın İncirlik üssünde bulunan askerlerini Ürdün’e taşıması yaklaşık üç ay sürecek.

18 Haziran 2017 Pazar 10:11
Almanlar İncirlik'ten çekiliyor... Tarih verildi!

Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in verdiği bilgilere göre, Alman askerlerinin İncirlik’ten tamamen çekilmesi Eylül sonunu bulacak.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Alman Savunma Bakanı, Tornadoların DEAŞ’e karşı mücadelede haziran sonuna kadar uçuşlarının planlı olduğunu söyledi. Planlı uçuşların tamamlanmasının ardından ilk tanker uçaklarının Ürdün’e kaydırılacağını belirten von der Leyen, bunların bir iki günlük aranın ardından temmuz ayının ortalarından itibaren yeniden hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

İKİ AYI BULACAK

Tornadolar ve elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafların değerlendirildiği teknik ekipmanın kaydırılmasının karmaşık bir prosedür olduğuna ve iki aylık bir süreyi bulacağına dikkat çeken Von der Leyen, bu sürecin ağustos ve eylül aylarını kapsayacağını söyledi. Alman Savunma Bakanı, Tornadoların ekim ayından itibaren keşif uçuşlarını yeniden yapmaya başlayacağını belirtti.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:11
  1. Almanya
  2. Ursula von der Leyen
  3. İncirlik
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