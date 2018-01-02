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Almanlar en çok polise güveniyor

Alman araştırma kuruluşu tarafından yapılan "En çok kime güveniyorsunuz" kamuoyu araştırmasında Almanların yüzde 83’nün polise güvendiği belirlendi.

02 Ocak 2018 Salı 15:10
Almanlar en çok polise güveniyor

Bir önceki yıl polise olan güven yüzde 77 olurken, 2017 yılında yüzde 6 oranında artışın olması polisin terör olaylarına karşı gösterdiği kararlık olarak değerlendirildi.

Polisten sonra en çok güvenilenler ise yüzde 80 ile üniversiteler, yüzde 78 doktorlar, yüzde 75 işverenler, yüzde 72 mahalli yöneticiler, yüzde 63 okullar ve yüzde 58 ise araştırma kuruluşları olduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:10
  1. almanya
  2. polis
  3. dünya
  • Frankfurter WürstFrankfurter Würst1 sa önce
    Onlar Türk polisleri gibi sert ve acimasiz degil, oldukca insancil ve anlayisli. Sonucta Hristiyan, bunlar bir baska oluyor be.
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