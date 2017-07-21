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Almanlar çıldırdı! Türkiye'ye yönelik küstah hamle

Alman haber kanalı n-tv, Türkiye'ye yatırım çekmeye yönelik reklamları artık yayınlamayacaklarını duyurdu.

21 Temmuz 2017 Cuma 14:11
Almanlar çıldırdı! Türkiye'ye yönelik küstah hamle

Alman haber kanalı n-tv, Türkiye'ye yatırım çekmeye yönelik reklamları artık yayınlamayacaklarını duyurdu.

Alman yetkililer dün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardılar ve Türkiye'ye karşı Alman yatırımlarına engel olması mümkün görülen bazı önlemler alacaklarını açıkladılar.

ALMAN PODOLSKİ'YE DE VETO

Haber kanalı n-tv de, Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Alman Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin yer aldığı reklamların seyircilerden tepki aldığını ve yayınlamayacaklarını bildirdi.

Kanal bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Salı gününden beri siyasi ortam tamamen değiştiği için satış ekibimiz bu kampanyayla ilgili filmleri göstermenin bir anlamı kalmadığına karar verdi" dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 14:11
  1. Türkiye
  2. almanya
  3. Podolski
  • erolerol50 dk önce
    kuyruğuna bastık ciyaklıyo . biraz daha gayret yıkılacaklarALLAH ın izniyle . havla dur 
  • Ruhi Ruhi 1 sa önce
    Artik bizim zeki insanlarimza güvenip kendi markalarimizi cikartmamiz lazim
  • AyhanAyhan1 sa önce
    Köpeklik tek millettir.
  • AlbarAlbar1 sa önce
    Çokta fifi
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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