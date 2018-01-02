Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Hiçbir güç bizi durduramayacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Çoçuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır' dedi

02 Ocak 2018 Salı 23:10
Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Hiçbir güç bizi durduramayacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." dedi.

ALMAN AJANSI ÇARPITTI

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği mülakattaki ifadelerinin çarpıtılması hakkında açıklamada bulundu.

"Terör örgütü PKK ile pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." ifadelerini kullandı.

DPA ile mülakatında PKK’nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini dile getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi ise milletimizin, özellikle de Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Basın Danışmanı Kahraman Halisçelik'in ifadelerine yer verdi.

Halisçelik, DPA'ya yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakmasının barış sürecinin yeniden hayata geçirileceği anlamına gelmeyeceğinin altını çizerek, "Bizim Türk vatandaşlarını öldürmeye devam eden bir terör örgütüyle yeniden görüşmelere başlama niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 23:10
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen komutan şehit düştü
    1. Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz..
    3. Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş..
    4. Protestoları fırsat bildi! ABD'den..
    5. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    6. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    7. İran'daki vandallara bir destek de..
    8. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    9. İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli..
    11. KDV ile tanışan Suudi Arabistan..
    12. Kan donduran olay! 2'si çocuk 3..
    13. 'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'
    14. İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi..
    15. Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan..
    16. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
    17. Almanlar en çok polise güveniyor
    18. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
    19. 2017'de çenemiz düştü!
    20. Tam 850 yaşında ama...
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
    Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak
    Melih Gökçek’ten flaş açıklama: İnşallah kursaklarında kalacak
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi