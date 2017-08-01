Almanlar bu Türk'ü konuşuyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Iğdırlı Yakup Yılmaz'ın çantadaki 1 kilo 110 gram altın ve 3 bin 500 avroyu polise teslim etmesi takdir gördü.

Alman televizyon kanalları ve gazeteler röportaj yaptıkları Yakup Yılmaz'ın tavrının takdire şayan olduğunu vurguladılar.

57 yaşındaki Yakup Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 180 bin lira değerindeki altın ve parayı polise teslim etmesinin ardından hem Alman medyasından hem de sosyal çevresinden övgüler almasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

1992 yılında Almanya'ya geldiğini ve 10 yıl önce geçirdiği bir kaza nedeniyle çalışamaz raporu olduğunu anlatan Yakup Yılmaz böyle bir davranışta bulunmanın vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.

Yakup Yılmaz 27 Temmuz günü Neukölln ilçesinin merkezinde bulunan banka binasının karşısındaki banklarda dinlenmek amacıyla oturduğu esnada altın külçelerinin olduğu çantayı gördüğünü belirterek olayı şöyle anlattı: ''Geçen hafta 27’sinde ben burada dinleneyim diye bankın üzerinde oturuyordum. Aradan fazla zaman geçmeden bir karı-kocanın yerde bir çantaya ayaklarıyla dokunduklarını gördüm. Hatta benim içinden geçti, bunlar ne yapıyor, bomba falan olabilir, ya patlarsa diye. Çünkü olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Kadın çantayı açtı ve kağıt çıktı içinden. Sağına soluna bakarken içine bir daha daldı. Bir kimlik çıktı. Ben kimliği görünce bunu sahibi bellidir dedim. O bayan ile erkeğe götürün polise teslim edin dedim. Zannedersem beni anlamadılar. El işaretiyle ver bana ben götüreyim dedim. Aldım doğrudan yakındaki polis karakoluna götürmek istedim. Giderken çantayı kontrol ettiğimde bir sürü evrak vardı. Daha sonra bir zarf gördüm. Zarfın ağzı kapalı. Açınca para gördüm. Kapattım. Kese kağıdına sarılı ağır bir şey gördüm. İlk önce bozuk paradır dedim. Bu iş sahibidir para bozdurmaya gelmiştir diye içimden geçti. Açtığımda altınları gördüm. Karakola girerek çantayı teslim ettim.''

"Beni gören Türkler ve Almanlar kutluyorlar"

Polise çantayı teslim ettiğinde polislerin altınları ve parayı gördüklerinde şakalaştıklarını da dile getiren Yılmaz, ''Hepsi için tutanak tuttular. 1 kilo 110 gram altın, 3 bin 500 avro para, 8 adet gümüş eski para vardı.'' diye konuştu.

Yılmaz daha sonra çanta sahibinin karakola gelip paralarını ve altınlarını aldığını öğrendiği kaydetti.

Böyle bir davranışı kimseden herhangi bir beklentisi olmadan sadece vatandaşlık görevi olduğunu için yerine getirdiğini kaydeden Yılmaz aldığı güzel övgüler nedeniyle gururlandığını vurgulayarak, ''Beni gören Türkler ve Almanlar bu olaydan dolayı kutluyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım bana sarılıyorlar, 'sen bizim gururumuzsun, bize karşı ön yargıları kırmışsın' diyorlar." ifadelerini kullandı.