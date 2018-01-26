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Almanlar bu defa başarabilecek mi?

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon görüşmeleri başladı.

26 Ocak 2018 Cuma 19:57
Almanlar bu defa başarabilecek mi?

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, bugün CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ardından 3 partiden 15 müzakereci bu toplantıya dahil olarak koalisyon görüşmelerinin teknik konularını ele aldı.

İlk tur koalisyon görüşmelerinin ardından bir açıklama yapan CDU/CDU Federal Meclis Grubu Üyesi Michael Grosse-Brömer, tarafların görüşmeleri mümkün olduğunca 4 Şubat’ta sonlandırmayı planladıklarını söyledi.

Görüşmeler kapsamında kurulan 18 çalışma grubunun 2 Şubat’a kadar sonuçları ortaya koyacağını ifade eden Grosse Brömer, 3 ve 4 Şubat’ta da yapılacak toplantılarla çalışma gruplarından çıkan sonuçlar üzerinde nihai müzakerelerin yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Grösse-Brömer, CDU/CSU ve SPD'nin, Almanya'nın hükümete kavuşması için hızlı ancak özenli çalışma yapma konusunda hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı ve CDU lideri Merkel, bugün yaptığı açıklamada, görüşmelerden sonuç çıkmasının makul bir zamanda mümkün olduğunu belirtti.

Merkel, ön görüşmelerde anlaşmaya varılan mutabakat metninin koalisyon görüşmeleri için iyi bir çerçeve teşkil ettiğini kaydetti.

SPD Genel Başkanı Schulz da istikrarlı bir hükümet kurulması için hızlı ve yapıcı müzakereler yapacaklarını belirterek, Almanya’yı içeriye doğru adil, uluslararası alanda da Avrupa Birliği’nde yeniden öncü güç yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Koalisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra SPD, koalisyon sözleşmesini 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Taraflar bu ayın başında ön görüşmeler yapmış ve ortak bir metninde mutabakat sağlamıştı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 19:57
  1. SDP
  2. AVRUPA BİRLİĞİ
  3. SPD Genel Başkanı Schulz
  4. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi
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