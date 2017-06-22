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Almanlar boş durmamış! Beyaz Saray'ı...

Alman Federal Haber Alma Servisi'nin (BND) aralarında Beyaz Saray’ın da olduğu ABD’deki çok sayıda kurumu uzun zamandır dinlediği iddia edildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:50
Almanlar boş durmamış! Beyaz Saray'ı...

Alman Federal Haber Alma Servisi'nin (BND) aralarında Beyaz Saray’ın da olduğu ABD’deki çok sayıda kurumu uzun zamandır dinlediği iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, BND'nin 1998 ila 2006 yılları arasında bazı telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adreslerinin yer aldığı bir dinleme listesi vardı.

HAYATİ NOKTALARI DİNLEMİŞLER

Habere göre, yaklaşık 4000 kurumun yer aldığı listede ABD’den dikkat çekici noktalar var. Beyaz Saray, ABD Finans Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Piyade Kolordusu, bunların başında geliyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü de BND’nin dinleme listesinde.

BND'DEN HABERE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMEDİ

BND’nin dinlediği diğer kuruluşlar arasında yüzlerce yabancı büyükelçilik ve konsolosluk ile Uluslararası Para Fonu (IMF) da var. Bu arada dergi, BND’nin habere ilişkin olarak yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

ABD'DE ZAMANINDA ANGELA MERKEL'İ DİNLEMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de dahil olmak üzere Alman yetkilileri dinlediği ortaya çıkmıştı. Merkel, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’ya "Dostlar birbirlerine karşı casusluk yapar mı?" diye tepkisini dile getirmişti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:50
  1. ABD
  2. ALMANYA
  3. Alman Federal Haber Alma Servisi
  4. BND
  5. BEYAZ SARAY
  6. Angela Merkel
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