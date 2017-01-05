Almanca öğrenmeyene para cezası!

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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in başkanı Uli Hoeness, Almanca öğrenmeyen yabancı futbolculara para cezası verileceğini söyledi. Hoeness, soyunma odasında Almanca konuşulması gerektiğini savunurken aksi halde takım içinde gruplaşmaların olacağını iddia etti.

Bild'e konuşan Hoeness'in açıklamaları şöyle;

"Takımla bütünleşmek için dilini öğrenmek zorundasınız. Takım içi konuşmalara katılamamanız iyi bir şey değil. Takımla bütünleşmek istiyorsanız, dilini öğrenmek zorundasınız. Bunu yapmamanız, o kulübü sadece bir basamak olarak gördüğünüzün işaretidir"

Bayern'in kadrosunda yer alan Brezilyalı Douglas Costa, Portekizli Renato Sanches ve Fransız Kingsley Coman gibi oyuncuların Almanca öğrenmekte zorluk çektiği ifade ediliyor.