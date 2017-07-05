Alman Yüksek Mahkemesi’nden başörtüsüne ret

Staj gördüğü mahkemede başörtüsü takmak isteyen bir kadının Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı acil başvuru mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme red kararında “Mahkemelerde devletin tarafsızlığı ve mesafeli duruşu ilkesi ana davada karar verilene kadar daha ağır basıyor” ifadesi kullanıldı. Mahkeme ana davada karar verene kadar stajyer hukukçu başörtülü olarak mahkeme salonuna giremeyecek.

Davacı kadın Ocak ayından beri Hessen eyaletinde bir mahkemede staj yapıyor. Hessen Adalet Bakanlığı kadının eğitim aldığı süre boyunca davalara başörtülü olarak girmesini yasaklamıştı. Frankfurt İdare Mahkemesi, davacı kadını haklı bulmuş ancak Hessen İdare Mahkemesi ise stajyer kadını haklı bulmuştu.

Bunun üzerine Faslı avukat Anayasa Mahkemesine acil olarak başvurmuştu. Alman Anayasa Mahkemesi, kararında dini özgürlüğün zamana ve mekanı bağlı olarak sadece sınırlı şekilde kısıtlandığını eğitimin genelinde bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Mahkeme ana kararını verene kadar kadın hukukçu davalara giremeyecek.