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Alman yöneticiden Türkler hakkında skandal sözler: Bu deve çobanları...

Almanya’da aşırı sağcı AfD partisi yine Türklere saldırdı. AfD’nın Saksonya Anhalt Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg Türkler hakkında, “Bu deve çobanları defolup geldikleri yere geri gitmeli” dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:15
Alman yöneticiden Türkler hakkında skandal sözler: Bu deve çobanları...

Almanya'da son seçimlerde aldığı oylarla yükselişe geçen aşırı sağcı AfD partisi Türklere karşı kışkırtıcı söylemlerde ölçüyü kaçırdı. AfD, hemen her toplantısında Türklere karşı kışkırtıcı söylemlerle Alman kamuoyunu ateşliyor.

"TÜRKLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN"

Kısa bir süre önce AfD’li vekil Kay Gottschalk Almanları Türk işyerlerinden alışveriş yapmamaya çağırmıştı. Gottschalk, “Vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Türk işyerlerinden alışveriş yapmayın” demişti.

Daha bu söyleme karşı şaşkınlık ve öfke dinmeden, yeni bir küfürlü saldırı olayı daha yaşandı. AfD’nin Saksonya Anhalt Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg, Almanya’daki Türk Toplumu’nu hedef göstererek, “Bu deve güdücüler, defolup geldikleri yere geri gitsinler” dedi.

KİN KUSTU

Almanya’da “Kül Çarşambası” denilen, siyasetçilerin birbirine karşı mangalda kül bırakmadığı geleneksel siyasi toplantıda konuşan Andre Poggenburg, Türklere kin kustu. Pirna kenti yakınlarındaki Nentmannsdorf’ta bira çadırında 700 kişiye seslenen Poggenburg, "Bu çörek otu tacirlerinin kıçında 1.5 milyonluk bir soykırım var. Onlar da kalkmış bize tarih ve yurt hakkında ders vermeye kalkışıyor" dedi.

ÖLÇÜYÜ AŞTI

Poggenburg bu sözleriyle Almanya’da İçişleri Bakanlığı’na bir de yurt bakanlığı eklenmesini eleştiren Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu’nu hedef aldı. Türk Toplumu Başkanı Sofuoğlu, AfD’nin “ırkçı ve aşağılayıcı söylemlerden artık geri durmadığını ve ölçüyü aştığını belirtti. Sofuoğlu, Poggenburg hakkında suç duyurusunda bulunmak için hukuksal inceleme başlattıklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:15
  1. Almanya
  2. AFD Partisi

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