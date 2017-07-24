Alman yoksa Çinli var! Türkiye'ye akın ediyorlar...

Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 yükselen Çinlilerin harcamalarında adeta patlama yaşandı.

"MÜTHİŞ ARTIŞ"

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye'de ilk yarıda yaptığı alışverişin 23,6 milyon liralık kısmı için iade başvurusu yapan Çinlilerin bu harcamalarının yüzde 119 yükseldiğini söyledi.

Çinlilerin kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51'lik artışla 2 bin 152 liraya tırmandığı bilgisini veren Şeyhun, "Çinlilerin alışveriş tutarındaki artış müthiş." dedi.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 152 LİRA

Çinlilerin kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51'lik artışla 2 bin 152 liraya tırmandığı bilgisini veren Şeyhun, "Çinlilerin alışveriş tutarındaki artış müthiş." dedi.

"EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPANLAR 45,3 MİLYON LİRA İLE SUUDİ ARABİSTANLILAR"

Selim Şeyhun, yılın ilk 6 ayında yapılan iade başvurularına göre Türkiye'de en çok alışveriş yapanların 45,3 milyon lira ile Suudi Arabistanlılar olduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlıların bu yılın ilk yarısında yaptığı toplam harcamaların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttığı bilgisini veren Şeyhun, bu ülke vatandaşlarının ortalama harcama tutarının ise 2016'nın ilk 6 ayına göre yüzde 20'lik artışla bin 672 lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Şeyhun, toplam harcamada Suudi Arabistanlıların hemen arkasından 35,3 milyon lira ile Kuveytlilerin geldiğine işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk 6 ayda Kuveytlilerin toplam harcaması yüzde 29 artmış, ortalama harcama tutarları ise yüzde 20'lik yükselişle bin 884 liraya tırmanmış. İranlılar ise 33,3 milyon liralık toplam harcama ile 3. sırada. Bu ülkeden gelen turistlerin ortalama harcama tutarı yüzde 18'lik artışla 621 lira olmuş."

"ÇİNLİLER, YAPTIKLARI ALIŞVERİŞLERLE TÜRKİYE'DE YÜZDE 7'LİK PAYA SAHİP"

Şeyhun, yılın ilk 6 ayında Türkiye'de en çok alışveriş yapan milletler arasında Çinlilerin dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk yarıda toplam 23,6 milyon liralık alışveriş yapan Çinlilerin bu harcamalarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 119 yükseldiğini belirten Şeyhun, kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51'lik artışla 2 bin 152 lira olduğunu dile getirdi.

Şeyhun, "Çinlilerin alışveriş tutarındaki artış müthiş. Ruslarınki de yüzde 202 artmış ama geçen sene uçak olayından dolayı çok düşmüştü, o sebeple bu kadar büyüme gözüküyor. Halbuki Çinli turistteki artış, direkt büyümeyi etkileyen bir artış." dedi.

Çinlilerin Türkiye'de yaptıkları alışverişlerle, yabancıların burada yaptıkları toplam alışverişler içerisinde yüzde 7'lik paya sahip olduğunu vurgulayan Şeyhun, bu anlamda Çinlilerin Avrupa'da yüzde 40'lık paya sahip olduklarını anımsatarak, "Bizim perakende sektörü için ileride çok önem kazanacaklar. Çinlilere daha yüksek satışlar yapmak, iyi hizmet vermek için uğraşmamız ve kültürlerini öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

"YABANCILAR TÜRKİYE'DE EN ÇOK HAZIR GİYİM ALIŞVERİŞİ YAPTI"

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Şeyhun, toplam harcamada Çinlilerin hemen arkasından 18,7 milyon lira ile Azerbaycanlıların, 16,8 milyon lira ile Katarlıların, 14,1 milyon lira ile gurbetçilerin yani yurt dışında yerleşik Türklerin, 13,1 milyon lira ile Rusların, yaklaşık 10 milyon lira ile Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının, 7,8 milyon lira ile de Almanların geldiğini söyledi.

Ortalama harcama tutarının Azerbaycanlılarda 2 bin 165 lira, Katarlılarda 4 bin 62 lira, gurbetçilerde 3 bin 570 lira, Ruslarda bin 7 lira, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarında 3 bin 467 lira, Almanlarda ise 2 bin 259 lira olarak kaydedildiği bilgisini veren Şeyhun, harcamalara sektörel bazda bakıldığında yabancıların 191,5 milyon lira ile Türkiye'de en çok hazır giyim alışverişi yaptığını kaydetti.

Şeyhun, toplam hazır giyim alışverişlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 arttığını, ilk 6 ayda bu kalemde yapılan ortalama harcama tutarının bin 77 lira olduğunu dile getirdi.

Bu kalemde toplamda en çok alışveriş yapanların yüzde 15 ile Arabistanlılar, yüzde 14'le İranlılar, yüzde 13 ile de Kuveytliler olduğunu belirten Şeyhun, ortalama harcama tutarının en yüksek olduğu ülkelerin ise 2 bin 892 lira ile Katar, 2 bin 610 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri ve bin 997 lira ile Çin olduğunu ifade etti.

"EN YÜKSEK ALIŞVERİŞ, KUVEYTLİ BİR TURİST TARAFINDAN 574 BİN LİRAYA ALINAN SAAT"

Selim Şeyhun, yabancıların sektörel bazda yaptığı en büyük ikinci alışveriş kaleminin saat ve mücevher olduğunu söyledi.

"Bu kalemde ilk 6 ayda toplamda 90,6 milyon liralık harcama yapılmış. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artmış." diyen Şeyhun, bu kalemde ortalama harcama tutarının ise 10 bin 8 lira olduğunu dile getirdi.

Şeyhun, saat ve mücevherde toplamda en fazla harcama payının yüzde 9 ile Kuveyt, yüzde 7 ile Katar ve yüzde 6 ile de Azerbaycan'da olduğuna işaret ederek, "Ortalama harcama tutarına baktığımızda en yüksek rakam Fransa'da. Bu grupta Fransızların ortalama harcama tutarı 46 bin 216 lira, İngilizlerinki 38 bin 39 lira, Almanların ki de 27 bin 763 lira olmuş." dedi.

Bu yılın ilk 6 ayında elektrik-elektronik kategorisindeki harcamaların yüzde 23'lük düşüşle 19,8 milyon liraya gerilediğini aktaran Şeyhun, bu kategoride yapılan ortalama harcama tutarının 2 bin 308 lira olduğunu ifade etti.

Kozmetikte 3,8 milyon liralık, diğer perakende başlığı adı altındaki kalemde ise 11 milyon liralık harcama yapıldığını belirten Şeyhun, Türkiye'de ilk 6 ayda yabancılar tarafından yapılan en yüksek alışverişin Kuveytli bir turist tarafından 574 bin liraya alınan saat olduğu bilgisini verdi.