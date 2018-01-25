Alman yazar sapıttı: Kürtlere saldırıyorlar

DW editörlerinden Kersten Knipp, Batı'nın Zeytin Dalı Harekatı'na sessiz kalmasını eleştirirken, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sert söylemlerde bulunuyor.

"SALDIRGAN VE KESTİRİLMESİ GÜÇ ORTAK"

"Batının susması yüz kızartıcı bir durum. Aynı zamanda riskli de. Çünkü böylece içte ve dışta son derece saldırgan rota izleyen bir hükümete tam serbestlik tanınmış oluyor. Ankara harekâtın eleştirildiği medya haberlerine 30 kişiyi tutuklatarak tepki göstermişti.

Erdoğan hükümetinin agresif dış politikasından vazgeçmeyeceği noktasından hareket edilmelidir. Önce Rusya'ya, sonra İsrail'e, ABD'ye ve aylarca da Almanya'ya sertlik göstermişti. Şimdi de sözlü değil, fiili olarak Suriye Kürtlerine saldırıyor. Türk hükümetini hesaplanabilir aktör ve güvenilir ortak olarak kabul etmek zordur."