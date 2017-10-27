Alman yargısında Nazi kafası

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Almanya’da yaşayan Müslüman Türk çocuklarını sudan sebeplerle ailelerinin yanından alarak yetiştirme yurtlarına koyan ve Hristiyanlaştırma faaliyeti yürüten Alman hükümeti skandallara doymuyor. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Almanya’daki eşinden ayrılarak Türkiye’ye dönen Vildan Çebi, 2 yaşındaki evladı Yaman Aydın’ın velayeti için Alman Neuwied Bidayet Mahkemesi’ne açtığı davadan siyasi bir karar çıktı. Aile mahkemesi olmasına rağmen siyasi bir karara imza atan Neuwied Bidayet Mahkemesi, “Türkiye’nin diktatörlüğe andıran bir rejime büründüğü” gibi saçma sapan bir iddia ile çocuğun Almanya’da alıkonulmasına karar verdi. Evladının asimile edilmesinden korktuğunu belirten acılı anne Vildan Çebi, aile mahkemesinin siyasi bir karar vermesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istedi.

“EVLADIMI ASİMİLE EDECEKLER”

Alman Neuwied Bidayet Aile Mahkemesi’ne açtıkları davanın 25 Temmuz’da sonuçlandığını kaydeden Vildan Çebi, “25 Temmuz’da çıkan kararla büyük şok yaşadık. Aile mahkemesi olmasına rağmen siyasi bir karara imza attılar. Evladımı benden alıkoydular. Ülkemizin ‘diktatörlüğü andıran bir rejime büründüğü’ gibi saçma sapan bir iddia ile evladımı benden alıkoydular. Vatanımıza iftira atıkları yetmezmiş gibi evladımın asimile edilmesinden korkuyorum” dedi. Evladının çok küçük olduğunu kaydeden Çebi, “Evladım anne sevgisinden mahrum bir halde büyüyecek. Hem de annesine en ihtiyacı olduğu bir dönemde. Sırf Türkiye düşmanlığıyla alınmış siyasi bir karar neticesinde. Bir aile mahkemesi böyle bir kararı nasıl verir aklım almıyor” şeklinde konuştu.

“EVLADIMI BENDEN AYIRMALARINI HAZMEDEMİYORUM”

Çocuğunu iyi şartlarda yetiştirmeye malik olduğunu kaydeden Çebi, “Ben evladımı en iyi şartlarda vatan ve millet sevgisiyle yetiştiririm. Bunun için her türlü imkana sahibim. Lakin Alman mahkemeleri gülünç iddiaların ardına saklanıyor, siyasi kararlar alıyor ve evladımı Almanya’da tutuyor. Evladım anne sevgisinden yoksun bir şekilde Alman kültürünün etkisi altında kendi değerlerinden ve kültüründen uzak yaşayacak. Hiçbir anne bırakın bu durumu kabullenmeyi, böyle bir şeyi taşıyamaz bile. Ben yetkililerden yardım bekliyorum. Aile mahkemesinin hiçbir gerçekliği olmayan siyasi gerekçelerle evladımı benden ayırmasını hazmedemiyorum” dedi.

İŞTE SKANDAL MAHKEME KARARI

Açıkça Türkiye düşmanlığının sergilendiği mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi, “Davalının, tarafların ortak çocuğunun velayetinin kendi üstüne bırakılması hakkındaki talebin dayandığı bir gerekçe bulunmamaktadır. Ayrıca bu çocuğun esenliği ile denk düşmemektedir. Tarafların ortak çocuğu doğduğundan beri yani yaklaşık üç senedir sadece Almanya’da yaşamaktadır. Buranın kültürüne ve adetlerine aşinadır. Çocuğun şimdi annesinin vatanına, hak ve hukukun politikanın oyuncağı olduğu ve gittikçe bir diktatör rejimini andıran bir şekle büründüğü ülkeye taşınması çocuğun esenliğine büyük ölçüde zarar verecektir.”