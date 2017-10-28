Alman yargısı Nazilerin oyuncağı

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Dün manşetten “Alman yargısında Nazi kafası” başlığıyla haberleştirdiğimiz ve Almanya’daki yargı kararlarının siyasilerin direktifiyle verildiğini deşifre ettiğimiz adalet skandalına hukukçulardan tepki geldi. Eşinden ayrılarak Türkiye’ye yerleşen Vildan Çebi’nin 2 yaşındaki oğlunun velayetini almak için başlattığı hukuk mücadelesinin gülünç siyasi kararlarla baltalanması ve ülkemize yönelik karalama kampanyasına dönüşmesi infiale neden oldu. Alman yargısının bağımsız olmadığının gün yüzüne çıktığını belirten hukukçular, dünya hukuk tarihinin en utanç verici kararına imza atan Alman yargısının içler acısı bir halde olduğunu kaydettiler.

Alman yargısının bağımsız olmadığının bir kez daha gün yüzüne çıktığını kaydeden Avukat Ferhat Çakır, “Her fırsatta Türkiye’ye bağımsız yargı vurgusu yapan Almanya’da yargının durumu ortada. Alanı ve yetkisi dışında bir karar veren mahkemenin adalet dağıtması mümkün değildir” dedi. Mahkeme kararının adeta Türkiye’yi karalamak üzerine bina edildiğini kaydeden Çakır, “Dava çocuğun velayeti konusunda açılıyor. Lakin karar siyasi olarak çıkıyor. Hem de küstah bir hakimin ağzından, Türkiye’ye yönelik akıl almaz iddialar gerekçe gösterilerek. Hiç kimse bu saatten sonra Alman yargısının bağımsız olduğunu iddia edemez” ifadelerini kullandı. 2 yaşındaki bir çocuğun geleceğinin bile Alman siyasetinin malzemesi haline geldiğini belirten Avukat Çakır, “Yargı adalet dağıtmak için vardır. Siyasete malzeme etmek için değil. Almanya son yılların en büyük hukuk skandalına imza atmıştır. Her fırsatta bizim ülkemize yönelik ‘yargı bağımsızlığı’ vurgusu yapan Almanya’nın nasıl bir çifte standart içerisinde olduğu ayyuka çıkmıştır. Türkiye düşmanlıkları yargı kararlarını bile etkiler hale gelmişse artık diyecek bir şey yoktur. Kendilerini hukukun üstünlüğüne riayet etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARAR MECLİS KORİDORLARINDA ALINMIŞ”

Alman yargısının siyasilerin elinde olduğunu kaydeden Avukat Ali Osman Bağırgan, “Alman hukuk adamları bu skandal kararı nasıl açıklayacaklar inanın merak ediyorum. Bir hukuk adamının ağzından ziyade bir Türkiye düşmanın ağzından dökülmüş gibi duran bu karar yazısı tam bir hukuk garabetidir” şeklinde konuştu. Almanya’yı yargı bağımsızlığı konusunda uyaran Bağıran, “Bir ülkede yargının bağımsızlığı önemlidir. Zira yargı adalet demektir. Adalet terazisi bozulursa kaos doğar” ifadelerini kullandı. Mahkemenin karar yazısına da değinen Bağırgan, “Kararda adalet ve hukuk namına bir şey yok. Türkiye’ye yönelik asılsız karalamalar ve gülünç iddialarla karar vermişler. Bu metni okuyan kararın mahkeme salonunda değil de meclis koridorlarında verildiğini sanır. Alman yargısı açısından utanç verici bir durum” şeklinde konuştu.