Alman vekiller Konya'ya geliyor! İkinci İncirlik...
Alman ARD kanalı, Türkiye'nin ziyaret izni vermediği Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine bölgeye gelecek bir ekibin içine katılarak Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.08 Ağustos 2017 Salı 13:25
NATO'nun daveti üzeri 8 Eylül'de Almanya Savunma Komisyonu'ndaki vekillerden bir kısmının Konya'ya gideceği ifade edildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in davetinin dün Berlin'e gönderildiği belirtiliyor.
Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesine Türkiye’nin izin vermemesi, Berlin-Ankara hattında bir süredir gerginliğe yol açmıştı.