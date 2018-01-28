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Alman vekilden küstah açıklama!

Yeşiller Partisi’nin Olağanüstü Kongresi’nde Türkiye’de görev yapan bütün Alman askerlerinin çekilmesinin ve silah ihracatının durdurulmasının istendiği önerge kabul edildi.

28 Ocak 2018 Pazar 16:38
Alman vekilden küstah açıklama!

DW Türkçe'nin haberine göre, Yeşiller Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik askerî operasyonuna tepki olarak Türkiye'de konuşlandırılmış bütün Alman askerlerinin geri çekilmesini ve NATO ortağı Türkiye'ye Almanya'dan silah ve teçhizat ihracatının durdurulmasını talep etti.

 

Yeşiller Partisi'nin Hannover'de yapılan iki günlük kongresinde delegeler tarafından sunulan ilgili önerge kabul edildi. Önergede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) YPG milislerini hedef alan askeri operasyonu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi. Önergede, TSK'ya atfen "Kuzey Suriye'ye girilmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yangına körükle gidiyor" ifadesi kullanıldı.

Alman marka Leopard 2 tanklarının Afrin harekâtında kullanıldığına ilişkin fotoğrafların Alman basınına da yansıması, Almanya'da tartışma yaratmıştı. Alman hükümetinden geçen hafta başında yapılan açıklamada, "Tankların operasyonda kullanıldığına dair bilgimiz yok" denilmişti.

KRİTİK KONULARDA HÜKÜMET KARAR VERECEK

Alman Federal Hükümeti, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatına sınırlamalar getirmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, perşembe günü Spiegel dergisine verdiği demeçte, yeni hükümet kurulana kadar Türkiye'ye daha önce satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını vurgulamıştı. Basına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin TSK'ya ait Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunduğu, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht da geçen hafta yaptığı açıklamada, Afrin harekâtına tepki olarak NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesini ve Türkiye'ye silah sevkiyatının durdurulmasını talep etmişti.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:38
  1. almanya
  • hsyn2802hsyn280235 dk önce
    Olsun be ya kim karlı kim zararlı çıkacak görücez. Silah satamayan zarar eder. Ne kadar pislik insanlarınız varsa gelin alın alman bozuntuları.
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