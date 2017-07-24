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Alman vekil Hellmich'den 'Türkiye' talebi

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich Alman hükümetine Türk tarafına baskıyı artırması çağrısında bulundu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
Alman vekil Hellmich'den 'Türkiye' talebi

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyareti konusunda Ankara ile Berlin arasında yaşanan krizle ilgili Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich küstah açıklamalarda bulundu.

Die Welt gazetesine bir açıklama yapan Hellmich "Alman hükümeti net bir çizgi çekmeli ve 'Biz Ağustos sonuna kadar zaman veriyoruz, o zaman bir karar verilmek zorunda' demeli" ifadelerini kullandı.

Hellmich, "Almanya NATO'da prensip meselesini netleştirmek için aktif bir şekilde bastırmalı. Biz Türkiye'nin duruma göre keyfi karar vermesine bağımlı olmak istemiyoruz ve olamayız. Bize şantaj yapılmasına ise izin veremeyiz" dedi.

Komisyon başkanı Hellmich, Alman Ordusu'nun parlamenter bir ordu olduğunun altını çizerek, "koşulsuz ziyaret hakkının müzakereye açık olmadığının" altını çizdi.

Konya'ya ziyaret hakkının kendisi için bir "ittifak sorunu" olduğunu söyleyen SPD'li Hellmich, Türkiye'nin müttefik olarak konumunun sorgulanmasına neden olduğunu söyledi. Hellmich, Türkiye'nin Avusturya ile gerginlik nedeniyle ikili NATO ortaklık programını baltaladığını ve bunun ittifakta askeri zayıflık yarattığını kaydetti.

Federal hükümet ziyaretle ilgili Türkiye'ye herhangi bir mühlet tanımanın söz konusu olmadığını belirtmiş, NATO dahil her türlü düzlemde Türkiye ile diyalog yolu arandığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
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