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Alman ve Amerikan askerleri Yunanistan’da… ‘Artemis saldırısı…’

Pentagon, 31 Ekim'de Yunanistan'da Almanya ile başlatılan tatbikat kapsamında, Patriot ve Stinger hava savunma füzeleri denemesi yapılacağını açıkladı.

03 Kasım 2017 Cuma 23:58
Alman ve Amerikan askerleri Yunanistan’da… ‘Artemis saldırısı…’

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, 200'den fazla Amerikan ve yaklaşık 370 Alman askerinin, Almanya’nın öncülük ettiği Patriot ve Stinger hava savunma sistemleri tatbikatına katılacağı belirtildi.

9 Kasım'a kadar sürecek tatbikatın, Yunanistan’ın Chania NATO Füze Fırlatma Üssü'nde gerçek mermilerle yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Artemis Saldırısı" olarak adlandırılan tatbikatın, kuvvet projeksiyonları ve hava savunma sistemleri ile ilgili gerçeğe en yakın eğitimi sağlamaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD’nin Kara Kuvvetleri 10. Hava ve Füze Savunma Komutanlığının bölgeye intikal edeceği ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nın operasyonel teyakkuz değerlendirme kriterleri kapsamında taktiksel bir senaryo ile gerçek füzeler fırlatacağı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı: "Artemis Saldırısı gibi tatbikatlar şimdiki ve gelecekteki kuvvetlerin, potansiyel rakipleri caydırmak, caydırıcılığın başarısız olduğu zaman da onları hızlıca yenmek gibi kabiliyetleri nasıl edindiklerini ve farklı alanlarda veya tartışmalı bölgelerde savaşmaya hazır olduklarını gösteriyor."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 23:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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