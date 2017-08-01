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Alman vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 16 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Alman vatandaşı, ormanlık alanda ölü bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 15:02
Alman vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

15 Temmuz’da Avsallar Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 70 yaşındaki Alman vatandaşı Peter Drechsel, dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, hassas burunlu arama-kurtarma köpeğinin de yardımıyla Drechsel’in bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonuç vermezken, bu sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi Çobançeşme mevkiinde yürüyüşe çıkan bir vatandaş ormanlık alanda yerde yatan bir erkek cesediyle karşılaşması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan cansız bedenin Alanya’da yerleşik yaşayan Alman vatandaşı Peter Drechsel’e ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptığı ilk incelemede Drechsel’in vücudunda darp izine rastlamadı. Yerleşik Alman vatandaşının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:02
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Antalya
  3. Çal
  4. Alanya
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