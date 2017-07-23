Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman vakfı: 'Türkiye'de genel af çıkacak'

Almanya merkezli Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel ilginç 'genel af' iddiasında bulundu.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:42
Alman vakfı: 'Türkiye'de genel af çıkacak'

Almanya - Türkiye ilişkilerini yakından takip eden isimlerden olan Heinrich Böll Vakfı’nın Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel, geniş çaplı büyük bir af çıkarılacağını iddia etti. Bakel, Türkiye'de son dönemde yaşanan tutuklamalar için "Bu sürdürülebilir değil. Bir aşamada geniş çaplı aflar ilan edilecek, insanlar hapislerden çıkartılacaktır. Ama anlaşılan bu biraz daha vakit alacak" dedi.

DW Türkçe'ye konuşan Brakel'in açıklamalarının detayları şu şekilde:

"Deniz Yücel ve diğer tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmalı. Ya da gerçekten haklarında ciddi, hukuki dayanağı olan suçlamalar varsa da, derhal bir iddianame ortaya konmalı ve hukuk devleti ilkeleri uyarınca adil bir yargılama süreci başlamalı. Suçlu bulunmamaları halinde serbest bırakılmalı ve ülkeden ayrılmalarına izin verilmeli. İşte bu adımlar iklimi değiştirilebilir. İlk adım olarak Deniz Yücel için bir duruşma tarihinin belirlenmesi çok önemli olurdu. Bu küçük adım birçok şeyi değiştirebilir. İnsan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması da çok net bir mesaj verir.

“İNSANLAR HAPİSLERDEN ÇIKARTILACAKTIR”

Bu sürdürülebilir değil. Bir aşamada geniş çaplı aflar ilan edilecek, insanlar hapislerden çıkartılacaktır. Ama anlaşılan bu biraz daha vakit alacak. Kanımca Türk liderliği o kadar büyük bir endişe içerisinde ki korkuları onları her türlü komplo teorisine inanmaya yöneltiyor. Dünyaya baktığımızda diktatörlükle yönetilen ülkelerde korku ile hareket edildiğini görüyoruz ama bu toplumdaki kutuplaşmayı keskinleştiriyor, şiddete eğilimini tetikliyor ve bütün bunlar Türklerin yaşamak istemedikleri şeyler."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:42
  1. Almanya - Türkiye ilişkileri
  2. Heinrich Böll Vakfı
  • HACIHACI1 sa önce
    Siz önce öldürülen türklerin hesabını verin.
  • hatice canseverhatice cansever1 sa önce
    Ne kadar da türkmilltini düşünürlermiş !!!! sevsinler !!!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail Mescid-i Aksa'dan ne istiyor?
  1. İsrail Mescid-i Aksa'dan ne istiyor?
  2. Anne sütünün bebek için faydaları..
  3. ‘Yakışmamış’ dedi ve talimatı verdi…
  4. Balinanın muhteşem atlayışı böyle..
  5. CHP'li eski vekil hayatını kaybetti
  6. ABD'de katliam gibi olay: 8 ölü 27..
  7. Yine o kadın... "Ömer Halisdemir..
  8. Uzmanlar uyarıyor: Sakın yapmayın! Bu..
  9. Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı..
  10. Telefonu şarj etmek isterken öldü
  11. Kurallara uymayan sürücüye bakın..
  12. Aldıkları hiç bir yardıma makbuz..
  13. İngilizler, Galatasaray'ın yeni..
  14. Tanınmış ailenin iki ismi çatışmada..
  15. Başbakan’dan çok kritik çağrı!..
  16. 16 Temmuz sabahından duygulandıran..
  17. Babasına kızdı... Öyle bir hareket..
  18. Vatan hainine öyle, şehit öğretmene..
  19. Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı..
  20. Bakan Soylu'dan milliyetçilik tanımı!
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Şehitler hemen defnediliyor
Şehitler hemen defnediliyor
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi