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Alman uçağına lazerli taciz

Alman Bild gazetesi, Almanya’ya doğru uçan Germania Havayolları'na ait bir uçağın Bremen'e inerken 'pilot kabinine' yönelik tutulan güçlü bir lazer ışığı nedeniyle büyük bir tehlike atlattığını yazdı.

08 Ağustos 2017 Salı 17:12
Alman uçağına lazerli taciz

Almanya’ya doğru uçan Germania Havayolları'na ait bir uçak, Bremen'e inerken 'pilot kabinine' yönelik tutulan güçlü bir lazer ışığı nedeniyle büyük bir tehlike atlattı.

Pilotların lazer ışığı nedeniyle görüş açılarını kısmen kaybettikleri ve uçağı indirmekte zorlandıkları belirtiliyor. 

Almanya'da uçaklara yönelik 'lazerli tacizlerin' arttığı aktarılırken, olayın ardından havaalanı bölgesinde yapılan aramada herhangi bir şüpheliye rastlanmadığı belirtiliyor. 

Airbus A319 tipi uçağın 117 yolcusunun bulunduğu ifade edildi. Olayın dün akşam saat 22.16'da yaşandığı ifade edildi. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 17:12
  1. Germania Havayolları
  2. Alman uçağı
  3. lazerli taciz
  4. Airbus A319
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