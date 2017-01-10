Alman takımının uçağına şimşek çarptı

Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımının uçağının şimşek çarpması sonucu Dalaman'a zorunlu iniş yaptığı açıklandı.

Alman takımının uçağına şimşek çarptı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:42
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Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürmek isteyen Alman takımlarından Erfurt'u taşıyan uçağın başına talihsiz bir olay geldi. Alman kafilesini taşıyan uçağa şimşek çarptı. Bu nedenle Dalaman'a zorunlu iniş yapıldığı ifade edildi.

Dalaman'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kafileyi Antalya'ya taşıyan uçağın Dalaman'dan hareket edemediği bildirildi. Alman takımının ise durumunun iyi olduğu ve herhangi ciddi bir durumun olmadığı kaydedildi.






 
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