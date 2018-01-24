Alman sözcü 'havaalanında Türklere saldırı'ya cevap veremedi

Bakanlık sözcüsü, “Bu konuda bir şey söyleyemem. Somut olayın içeriğini iyi bilmiyorum” dedi.

Havaalanında kamuya açık bir bölüm ve emniyet bölümü olduğunu belirten sözcü, insanların görüşlerini barışçıl yolla ifade etmesinin meşru temeli olduğunu ancak havaalanında yaşananların ve camilere saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Bunlar suç teşkil ediyor” dedi.