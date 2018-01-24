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Alman sözcü 'havaalanında Türklere saldırı'ya cevap veremedi

Almanya’da pazartesi günü bir grup gösterici Hannover Havaalanı’nda gösteri yaparak Türk yolculara saldırdı. Havaalanı gibi güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğu bir yere saldırganlar ellerinde pankart ve sopalarıyla nasıl girdi. Berlin’de hükümetin basın toplantısında bu konuda gelen soruya Almanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama getiremedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 22:21
Alman sözcü 'havaalanında Türklere saldırı'ya cevap veremedi

Bakanlık sözcüsü, “Bu konuda bir şey söyleyemem. Somut olayın içeriğini iyi bilmiyorum” dedi.

Havaalanında kamuya açık bir bölüm ve emniyet bölümü olduğunu belirten sözcü, insanların görüşlerini barışçıl yolla ifade etmesinin meşru temeli olduğunu ancak havaalanında yaşananların ve camilere saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Bunlar suç teşkil ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 22:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Barut Barut 29 dk önce
    Almanyanin mütefiki bu hain kahpeler bunlar zaten yüz veriyor bu teröre
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    ALMANYA KUSURAMARİKA.İNGİLİZ BAKMASINKENDİ AYAĞINA SIKMASIN KENDİNİN DE BİZİM DE CANIMIZI SIKMASIN BİZDE ÖYLE YAPARIZVE BİZDEN ALASI VAR SİZ NASIL KURTARACAKSINIZ
  • ikraikra1 sa önce
    Aynisi turkiyede almanlara yapilsa nota verip dunyayi ayaga kaldifir barbarlikla suclarlardi..bati medeniyeti dediginiz budur. Bu kadardir..isine geldigi gibi..
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