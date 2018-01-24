Alman sözcü 'havaalanında Türklere saldırı'ya cevap veremedi
Almanya’da pazartesi günü bir grup gösterici Hannover Havaalanı’nda gösteri yaparak Türk yolculara saldırdı. Havaalanı gibi güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğu bir yere saldırganlar ellerinde pankart ve sopalarıyla nasıl girdi. Berlin’de hükümetin basın toplantısında bu konuda gelen soruya Almanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama getiremedi.24 Ocak 2018 Çarşamba 22:21
Bakanlık sözcüsü, “Bu konuda bir şey söyleyemem. Somut olayın içeriğini iyi bilmiyorum” dedi.
Havaalanında kamuya açık bir bölüm ve emniyet bölümü olduğunu belirten sözcü, insanların görüşlerini barışçıl yolla ifade etmesinin meşru temeli olduğunu ancak havaalanında yaşananların ve camilere saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Bunlar suç teşkil ediyor” dedi.