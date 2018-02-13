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Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...

Alman savunma şirketi Rheinmetall ile Türkiye arasında tank modernizasyonunun sağlanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

13 Şubat 2018 Salı 10:03
Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...

Alman basının iddiasına göre, BMC firmasından Türk yetkililer 9 Ocak'ta Düsseldorf'a giderek tank modernizasyonu konusunda Rheinmetall ile anlaşmaya vardı.

Bayerischer Rundfunk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel arasında gerçekleşen görüşme 4 gün sonra iki firmanın bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, iki firma arasındaki anlaşma, Alman Leopard 2 tankının savunma sistemlerini güçlendirmek üzerine.

Alman hükümeti daha önce Türkiye ile Almanya arasındaki söz konusu anlaşmayı yeni hükümet kurulana kadar askıya aldığını açıklamıştı. Almanya'da uzun süren koalisyon görüşmeleri sonrasında Almanya Başkanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasında anlaşmaya varılmıştı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:03
  1. BMC firması
  2. Bayerischer Rundfunk
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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