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Alman rahip izin verdi terör örgütü PKK kilisede eylem yaptı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da PKK yandaşları kilisede "Zeytin Dalı" Harekatı karşıtı bir pankart astı. Skandal görüntüler sonrasında ülkede yaşayan Türk vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:33
Alman rahip izin verdi terör örgütü PKK kilisede eylem yaptı

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Aziz Stefan  Kilisesi'nin rahibi Toni Faber ile anlaşan PYD/PKK terör örgütü yandaşları,  kilisenin balkonunda Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü "Zeytin Dalı" Harekatı  karşıtı pankart açtı.

Die Presse gazetesinde yer alan bir habere göre, terör örgütü PYD/PKK  yandaşları kentin en eski kilisesi Aziz Stefan’ın balkonundan "Suriye’deki  Kürtlere barış" yazılı bir pankart açarak gösteri düzenledi. Eyleme izin veren Rahip Faber, gazeteye yaptığı açıklamada,  eylemin  Suriye’deki Kürtlere barış getirmesi için "olumlu bir işaret" olduğunu savundu.

Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde camilere  saldırılar düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına bir dini kurumun eylem yapma izni  vermesi, ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere Müslümanların tepkisine yol açtı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:33
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