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Alman polisinden PKK'lılara meydan dayağı!

PKK'lılara kucak açmasıyla bilinen Almanlar bu kez şaşırttı. Berlin'de terör propagandası yapan örgüt sempatizanları Alman polisinden meydan dayağı yedi.

18 Haziran 2017 Pazar 17:38

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen örgüt sempatizanları,  PKK paçavralarıyla propaganda yapmak istedi.

Bölgede olay çıkmaması için güvenlik önlemi alan Alman polisi ile örgüt sempatizanları arasında arbede yaşandı.

ALMAN POLİSİ YERE SERDİ

Bu sırada polise elindeki paçavrayla vurmak isteyen örgüt sempatizanı, kendisini bir anda yerde buldu.

Kafasından kan akmaya başlayan örgüt sempatizanı, başka bir Alman polisi tarafından da yerde sürüklendi. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 17:38
  1. almanya
  2. pkk
  3. berlin
  • BdrBdr12 sa önce
    Alman hükümeti kesin örgütten Türkiye ye karşı bir eylem veya saldırı istemiş onlarda ya yapmamış ya da yapamamış ki böyle gözdağıvermişlerdir yoksa kıyamaz onlar veledizinalarina
  • FATİHFATİH13 sa önce
    TÜRKİYEYEŞİRİNGÖZÜNMEYEÇALIŞIYORLAR , HEPSİBİROYUN ...
  • AsenaAsena14 sa önce
    Turkiyenin gözunu boyayacaklar. IT iti isirmaz.
  • Palulu Palulu 15 sa önce
    Şu ana kadar ABD desteği ile pkk-pyd sahip çıkan merkel büyük şeytanla araları kimini diye Mesaj olarak ABD ye karşı yapmıştır ittifakları bozuluyor inşallah
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