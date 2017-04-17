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Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza

Köln'de, referandum sonucunu, Trük bayrakları asıp konvoylarla kutlayan Türklere Alman polisi tarafından 'gürültü' bahanesiyle ceza kesildi.

Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza
Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:13

Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'deki anayasa halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkması, araçlara Türk bayrağı asılıp konvoy oluşturularak kutlandı.

ALMAN POLİSİ CEZA KESTİ

Köln'de Türkiye'deki referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyip şehir merkezindeki Friesenplatz semtine gelerek araç konvoyu yapmak isteyenlere Köln polisi "gürültü yaptıkları" gibi çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı.

MEHTER MARŞLARI VE ŞARKILARLA KUTLADILAR

Polis engeline rağmen bazı vatandaşlar araç camlarından çıkardıkları Türk bayrakları, mehter marşları ve şarkılarla referandum sonucunu kutladı.

Aracını bayraklarla süsleyip kutlamaya katılmak için şehir merkezine geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, milli maçlardan sonra sokaklarda yapılan coşkulu kutlamalara izin veren polisin Türkiye'deki referandum sonrası sevinç gösterisi yapmak isteyenleri engellemesini eleştirdi.

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde araç kornalarına basılarak referandum sonucunun kutlandığı gözlendi.

 
EtiketleralmanyakutlamareferandumtürklerAvrupa Haberleri
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hülya

gürültü bahane değil.almanya da öyle boş boş korna çalmak yasaktır.bunlar kendilerini nerede zannettiler?etrafı rahatsız edemezsiniz.

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