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Alman polisinden flaş açıklama!

G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polis, Twitter hesabından medyadan ve olay yerinde bulunan kişilerden görüntü almamalarını ve paylaşmamalarını istedi

08 Temmuz 2017 Cumartesi 03:58
Alman polisinden flaş açıklama!

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polis, göstericilere müdahale etmeye başladı.

Schanzenviertel semtinde toplanarak barikatları ateşe veren şiddet yanlısı ve aşırı sol gruplara karşı bir süre geri planda bekleyen polis ekipleri, daha sonra göstericilere toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli su ile sert müdahalede bulundu.

Yüzlerini kapatan göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi.

Olay yerine gelen ağır silahlı özel kuvvet ekipleri de bölgeye girdi.

Ayrıca Hamburg polisi, Twitter hesabından, medya kuruluşları ve bölgede bulunan kişilere olay yerinden görüntü almamaları ve paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

'POLİS TÜM EVLERE GİRECEK'

Hamburg polis sözcüsü Timo Zill, özel televizyon kanalı Ntv'ye yaptığı açıklamada, polisin göstericilerin olduğu alana girdiğini söyledi.

Polis ekiplerinin bölgede her eve gireceğini belirten Zill, dünden bu yana devam eden gösterilerde 197 polisin yaralandığını ifade etti.

Bölgede çok sayıda polis görev yapıyor.

Öte yandan, bölgedeki bazı mağazaların yağmalandığı görüldü.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 03:58
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