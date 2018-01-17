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Alman polisinden 10 kişiye casusluk gözaltısı

Alman polisinin İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bazı evlere baskın düzenlediği bildirildi. Evleri aranan kişilerden 10'unun İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 01:52
Alman polisinden 10 kişiye casusluk gözaltısı

Alman "Focus" dergisi, İsrail ve Yahudi cemaatine karşı istihbarat çalışması yaptıkları ve İran adına casusluk faaliyetinde bulundukları iddiasıyla Almanya çapında pek çok eyalette polis baskınları düzenlendiğini bildirdi.

Konutlarında arama yapılan şüpheliler arasında 10 kişinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel tim Kudüs Gücü’ne mensup oldukları belirtiliyor. Savcılığın aramalar için verdiği yetki yazısında zanlıların Kudüs Gücü mensubu olduğu şüphesine de yer verildi. İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü, ülke içi ve dışında rejim muhaliflerine yönelik düzenlediği operasyonlarla tanınıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:52
  1. İran Devrim Muhafızları Ordusu
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