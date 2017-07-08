Gezi kalkışması sırasında provokasyon amaçlı, bir pervane kazasının fotoğrafı, Gezi'de meydana gelmiş gibi sosyal medyada yayılmıştı. Şimdi Almanya birbirine girdi. Hamburg'ta yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları Gezi isyanına destek çıkan Almanya'ya misilleme olarak aynı fotoğrafı paylaşıyor. Fotoğrafa 'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi' notu düşülüyor.

ALMAN AJAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GEZİ PARKI'NDA PROVOKASYON İÇİN BİLDİRİ DAĞITMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir oda tutan bir Alman ajanı Enden Morius S. (26), otel odasına bir düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru provokasyon amaçlı bildiri yağdırmıştı.

"Türkiye vatandaşlarına" başlıklı provokasyon bildirisinde, "Şimdi ayağa kalkma zamanı –hep birlikte ülkemiz için. (…) Diktatörlüğü devirin" şeklinde skandal ifadeler yer almıştı.