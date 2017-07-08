'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
Gezi isyanı sırasında sosyal medyada yayılan 'panzer göstericiyi böyle ezdi' yalanı, şimdi Almanya'da yaşanan olaylar nedeniyle 'endişelenen' sosyal medya kullanıcıları tarafından misilleme olarak paylaşılmaya başlandı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:50
Gezi kalkışması sırasında provokasyon amaçlı, bir pervane kazasının fotoğrafı, Gezi'de meydana gelmiş gibi sosyal medyada yayılmıştı. Şimdi Almanya birbirine girdi. Hamburg'ta yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları Gezi isyanına destek çıkan Almanya'ya misilleme olarak aynı fotoğrafı paylaşıyor. Fotoğrafa 'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi' notu düşülüyor.
ALMAN AJAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GEZİ PARKI'NDA PROVOKASYON İÇİN BİLDİRİ DAĞITMIŞTI!
Geçtiğimiz günlerde Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir oda tutan bir Alman ajanı Enden Morius S. (26), otel odasına bir düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru provokasyon amaçlı bildiri yağdırmıştı.
"Türkiye vatandaşlarına" başlıklı provokasyon bildirisinde, "Şimdi ayağa kalkma zamanı –hep birlikte ülkemiz için. (…) Diktatörlüğü devirin" şeklinde skandal ifadeler yer almıştı.