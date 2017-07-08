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'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'

Gezi isyanı sırasında sosyal medyada yayılan 'panzer göstericiyi böyle ezdi' yalanı, şimdi Almanya'da yaşanan olaylar nedeniyle 'endişelenen' sosyal medya kullanıcıları tarafından misilleme olarak paylaşılmaya başlandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:50
'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'

Gezi kalkışması sırasında provokasyon amaçlı, bir pervane kazasının fotoğrafı, Gezi'de meydana gelmiş gibi sosyal medyada yayılmıştı. Şimdi Almanya birbirine girdi. Hamburg'ta yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları Gezi isyanına destek çıkan Almanya'ya misilleme olarak aynı fotoğrafı paylaşıyor. Fotoğrafa 'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi' notu düşülüyor.

ALMAN AJAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GEZİ PARKI'NDA PROVOKASYON İÇİN BİLDİRİ DAĞITMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir oda tutan bir Alman ajanı Enden Morius S. (26), otel odasına bir düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru provokasyon amaçlı bildiri yağdırmıştı.

"Türkiye vatandaşlarına" başlıklı provokasyon bildirisinde, "Şimdi ayağa kalkma zamanı –hep birlikte ülkemiz için. (…) Diktatörlüğü devirin" şeklinde skandal ifadeler yer almıştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:50
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  • Yusuf kevser Yusuf kevser 2 sa önce
    Sizden bir halt olmaz . O namussuzlar gezi olaylarında insanları ,gündem oluşturmak için gayet güzel yönlendiriyordu . Sosyal medya hesabı olmayanlara bile twt atsın diye eğitimler veriyorlardı . Siz hala onlar bize bunu yaptı , haberi yapıyorsunuz . Canlı yayınmış gibi yayınlayın montajları hatta özel haber , son dakika falan girin .
  • Lale MutluLale Mutlu2 sa önce
    Almanya nın gezi olaylarında attığı iftiraları ve polisin vatandaşa su ve göz yaşartıcı sıkmasını o kadar abartılı eleştirmişlerdi ki, aynısını onlar da yaşasın diye dua etmiştim. Çok güzel oldu şimdi Almanya ya. Göstericiler arabaları yaktı onlarca dükkanın camını kırdı.Allah beter etsin Avrupa yı. Bizim yaralanan polisimize acımadılar , provokatör lere acıdılar , isyancıları desteklediler . Şimdi onların onlarca polisi yaralandı. Ama Almanya da yaşayan vatan severlerin eline fırsat geçti . Laflarını ağzına tıkarız.
Bugünkü Akit

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