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Alman ordusunda Nazi incelemesi!

Alman Özel Kuvvetlerindeki askerlerin bir eğlencede Nazi selamı verdikleri ve aşırı sağcı müzik dinledikleri iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:28
Alman ordusunda Nazi incelemesi!

Almanya'da Tübingen Savcılığı, Federal Ordu bünyesindeki Özel Kuvvetler (KSK) askerlerinin bir eğlencede Nazi selamı verdikleri ve aşırı sağcı müzik dinledikleri iddiaları üzerine inceleme başlattı.

NAZİ SELAMI, KESİK DOMUZ OYUNU VE AŞIRI SAĞCI MÜZİKLER...

ARD özel haber birimi bir haberinde, 27 Nisan'da bir bölük komutanı için düzenlenen veda partisinde askerlerin Nazi selamı verdiği, kesik domuz kafasını duvara fırlatma oyunu oynadığı ve aşırı sağcı müzikler dinlediğini öne sürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu iddiaların ardından hem Tübingen Savcılığı hem de silahlı kuvvetler inceleme başlattı.

ORDU SORUMLUSUNDAN UYARI

Alman Parlamentosunun Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir şey varsa bu gerçekten KSK için bir problem" dedi.

Bartels ayrıca, ordu yetkililerinin bu iddiaları haber almasına karşın savcılığa soruşturma talebinde bulunmamasının ve Tübingen Savcılığının soruşturmasından sonra bir şeyler yapmasının ise akıllarda soru işareti bıraktığını vurguladı.

Askerlere bir şeyleri gizlememeleri tavsiyesinde bulunan Bartels, "Yanlış anlaşılan arkadaş her şeyi daha da kötü eder. Askerler demokrasiyi korumalıdır aksine onu aşağılamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:28
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