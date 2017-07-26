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Alman ordusuna ait helikopter düştü!

Alman ordusuna ait bir askeri helikopterin, Mali'nin kuzeyinde düştüğü bildirildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:02
Alman ordusuna ait helikopter düştü!

Alman basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, BM bünyesinde görev yaptığı kaydedilen Tiger tipi helikopter, Batı Afrika ülkesi Mali'de düştü.

Düşen helikopterde iki pilot bulunuyordu. Pilotların durumu ve helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Almanya, BM bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısını, ocak ayında aldığı kararla artırmıştı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:02
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