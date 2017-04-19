Alman medyasından gurbetçilere hakaret

Almanya’daki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ana akım medya, referandumdan sonraki yayınlarında gurbetçi vatandaşlarımızı hedef alan yayınlara başladı. Alman medyasının önde gelen etkin gazetelerinden ve Türkiye karşıtı yaptığı algı haberleriyle tepki çeken Bild, internet sitesinde de sürdürdüğü tepkili değerlendirmelerinde bu ülkede yaşayan ve Erdoğan’ın zaferine destek veren Türk seçmenleri “despot yanlılığı” ile suçladı. Türk seçmenlerin Almanya’daki demokrasinin nimetlerinden yararlandığını, ama Türkiye’de rahatça “bir despot için oy kullandığını” öne süren gazete, manşetten “Alman Türkler Erdoğan’ın zaferine yardımcı oldu” diye yazdı.

‘EVET’ DİYENLERE HAKARET EDİLDİ

Paskalya tatili sebebiyle dün ilk defa yeniden yayınlanan bütün Alman gazetelerinin manşetlerinde, Türkiye’deki referandum yer aldı. Medyada, özellikle Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli toplumun “Erdoğan destekçiliği” ağır suçlamalara konu oldu. Seçmen eğilimlerinin, Türkiye’dekinden çok daha sağda ve Erdoğan yanlısı bir görüntü verdiğini hatırlatan medyadaki ana eğilime göre, bu gelişme Almanya’daki toplumsal barışı tehlikeye düşürüyor. Almanya’daki Türkler özellikle de AfD (Almanya için Alternatif) gibi son anketlerde yine üçüncü parti konumumuna