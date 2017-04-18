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Alman medyasından gurbetçilere ağır hakaret

Alman medyası, referandumun ardından Almanya'da yaşayan Türkler'i ağır ifadelerle hakaret etmeye başladı.

Alman medyasından gurbetçilere ağır hakaret
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:42

Almanya’daki ana akım medya, referandumdan sonraki yayınlarında mızrağın ucunu gurbetçi vatandaşlarımıza çevirdi.

Alman medyasının amiral gemisi sayılan Bild gazetesi, internet sitesinde de sürdürdüğü tepkili değerlendirmelerinde bu ülkede yaşayan ve Erdoğan’ın tartışmalı zaferine destek veren Türk seçmenleri “despot yanlılığı” ile suçladı.

Türk seçmenlerin Almanya’daki demokrasinin nimetlerinden yararlandığını, ama Türkiye’de rahatça “bir despot için oy kullandığını” öne süren gazete, manşetten “Alman Türkler Erdoğan’ın zaferine yardımcı oldu” diye yazdı.

EVET DİYENLERE HAKARET EDİLDİ

Paskalya tatili nedeniyle bugün ilk kez yeniden yayımlanan tüm Alman gazetelerinin manşetlerinde, Türkiye'deki referandum yer aldı. Medyada, özellikle Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli toplumun “Erdoğan destekçiliği” ağır suçlamalara konu oldu.

Seçmen eğilimlerinin, Türkiye’dekinden çok daha sağda ve Erdoğan yanlısı bir görüntü verdiğini hatırlatan medyadaki ana eğilime göre, bu gelişme Almanya’daki toplumsal barışı tehlikeye düşürüyor.

Almanya'daki Türkler özellikle de AfD (Almanya için Alternatif) gibi son anketlerde yine üçüncü parti konumuna yükselen sağ popülizmin ekmeğine yağ sürebilecek bir potansiyel içeriyor.

 
EtiketlerTürkiyealmanyaberlinDÜNYA Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:42
HABER YORUMLARI
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Godot'yu _Hacklerken

O zaman "Gavurcuklar" dediğin insanların ülkesinde değil kendi vatanlarında yaşasınlar.Adamlar sizi geri gönderiyoruz deseler;O Türk dediğin Müslümancıklar ellerinde Alman bayraklarıyla sokaklara dökülür:-Gitmeyük,istemezük diye :))

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HAKAN

HABERDEKİ AMİRAL GEMİSİ YANLIŞ BİR İFADE OLMUŞ.KORSAN GEMİSİ DENMELİYDİ.TIPKI FETÖNÜN ZAMAN'I GİBİ.ALMAN TÜRKLER OLMAZ,ALMANLAŞTIYSA EĞER ALMAN DOMUZU OLUR ALMAN VEKİL CEM ÖZDEMİR GİBİ.ONLAR HAS BE HAS MÜSLÜMAN TÜRKLER.İYİ TANIYIN GAVURCUKLAR...

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