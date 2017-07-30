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Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!

Berlin’de yaşayan üç çocuk sahibi ve yüzde 60 engelli Yakup Y. (56) yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götürdü.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:13
Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!

Neukölln’deki olayda 13 yıl önce yaşadığı bir kaza sonucu malulen emekli olan ve aylık 362 euro’yla geçinen Yakup Y. Sparkasse Bankası’nın önünde bir evrak çantası gördü. Panikleyen Yakup Y., “Parayı bulur bulmaz hemen polise gitmeliyim diye düşündüm bu benim kazancım değil. Bir başkası çalışmış onun hakkı” dedi.

1100 gram külçe altın, 8 tane tarihi antika gümüş madeni para ve nakit para bulunan çantanın asıl sahibininse 75 yaşındaki bir emekli olduğu ortaya çıktı. Bankanın kapanacağını öğrenen adamın hesabındakileri çekip bisikletin kilidini çözerken çantayı orada unuttuğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:13
  1. Neukölln
  2. Berlin
  • mehmetmehmet38 dk önce
    Biz dinimizin bize öğrettiği insani ve ahlaki değerleri uygulamakla mükellefiz.karşımızdaki kim olursa olsun.İster hıristiyan isterse budist.İslam alemi Hasan ve HEro yorumcuların mantığında olduğundan burnumuz pislikten çıkmıyor.
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar39 dk önce
    Ey hasan EF.senkaybetsen sana getirmezler di muhtemelen,çünkü neticede İslam fazileti sen yoksun bir millet adam bufazileti yaşadığ8nı ibaretti anından öpüyorum.sen ise kaliteni değerlendirdin yazık
  • balalı mustafabalalı mustafa41 dk önce
    doğru olanı yapmışşın,Allah cc razı olsun.ağlayanın malı ,gülene fayda etmez.
  • vatansevervatansever46 dk önce
    Almanya insanlik gorsun!!tabii gormek istiyorsa..
  • HasanHasan53 dk önce
    Sen kaybetsen Sana Geri getirirdiler Mi acaba Enayi
  • Ruhi Ruhi 54 dk önce
    Bild paçavrasi ve deyerler yayinlamadi ömer ünlüyü de yayinlamadi bir türk almanya da sadece kötü sey yaparsa yayinlanir coksa yayinlamazlar unutun
  • HEroHEro1 sa önce
    Bu almanlara böyle insanlik dersi vermeye gerek yokanlamiyorlar picler
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