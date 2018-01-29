Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman medyası: ABD ve Avrupa Suriye'de kaybetti

Alman gazetesi Tagesspiegel, ABD ve Avrupa'nın Suriye'de kaybettiğini yazdı. Gazeteye göre, Avrupalılar, ABD ve kendi ülkelerine terör örgütü PYD/PKK'yı Suriye'de kendi kaderine terk ettiği için öfkeli.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:34
Alman medyası: ABD ve Avrupa Suriye'de kaybetti

lman gazetesi Tagesspiegel gazetesi 'Zeytin Dalı' harekâtını Türk – Amerikan ilişkileri açısından değerlendirdi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olduğunu itiraf eden gazete, Avrupa ve ABD'nin PYD/PKK'yı kendi kaderine terk ettiğini belirtti.

Gazetede şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Avrupa, ABD'nin ve Almanya'nın PYD'lileri kaderlerine terk etmelerine duyulan öfke ile çalkalandı. Suriye, ABD ve Avrupa için kaybedilmiş sayılıyor. Sorulabilecek son stratejik soru sadece, şiddetin tırmanışının durdurulabilmesi için ne yapılabileceği olabilir."

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:34
  1. abd
  2. suriye
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek Millete Doğru
    1. İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek..
    2. Altınları paylaşamayan dolandırıcılar..
    3. İşte Ibrahimovic'in yeni takımı
    4. Alanyaspor'a yıldız futbolcusundan..
    5. Hastane kantininde dehşet!
    6. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası..
    7. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili..
    8. Erman Toroğlu: O golü atamayacaksan..
    9. Aykut Kocaman'dan flaş transfer isteği
    10. Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam..
    11. Kastanmonuspor 4 maç aradan sonra..
    12. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!
    13. İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    14. Hükümetten önemli açıklama! Akıl karı..
    15. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: YPG hap..
    16. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak..
    17. Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar..
    18. İdlib'de pazar yerine saldırı: 11 ölü,..
    19. Flaş gelişme! Fransa'nın dev..
    20. Trabzonspor galibiyeti unuttu
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...