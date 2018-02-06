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Alman Meclisi önünde terör örgütü PKK çadır açtı

Almanya'da PKK yandaşları başkent Berlin'deki Federal Meclis önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.

06 Şubat 2018 Salı 08:14
Alman Meclisi önünde terör örgütü PKK çadır açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için başlattığı operasyona başarıyla devam ediyor.

1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte terör yandaşları öldürülen teröristler için protesto düzenliyor.

PKK SEMPATİZANLARI MECLİS'İN ÖNÜNDE

Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'deki Federal Meclisi önünde çadır açarak, Afrin operasyonuna karşı propaganda yaptı.

Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.

Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı. PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:14
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