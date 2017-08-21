Amberin Zaman'dan küstah tweet! Rahatsız oldu

Türkiye'ye karşı savaş açan terör örgütlerini savunmayı kendine görev edinen Amberin Zaman, son paylaşımında Türkiye düşmanlığında zirve yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki gurbetçilere "Türkiye düşmanlarına oy vermeyin" çağrısı Amberin Zaman'ı da rahatsız etti.

Terör destekçisi Merkel'e övgüler düzen Zaman, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Hür Dünya'nin lideri Angela Merkel'e kafa tutmak" diye yazdı.

'HÜR' ALMANYA'DA 180'DEN FAZLA ABD ÜSSÜ VAR

Merkel'in lideri olduğu Almanya'dan 'hür dünya' diye bahseden Amberin Zaman, alay konusu oldu. Almanya'da 70 binden fazla ABD askeri, 180'den fazla da ABD üssü bulunuyor. Amberin Zaman da Amerikalı bir diplomatla evli...

HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞISIN!

Almanya'yı savunan Amberin Zaman'ın skandal tweetine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte o tweetlerden bazıları:

Yuh size artık buraya kadar savrulmak için ne yaptınız

Kimin paralı kalemşörü olduğunu bilmesem muhalifliğine ölçülü şekilde eleştiri yapacağım ama çukur bir tetikçisin

Hürriyet anlayışınız oldukça etkileyici almanyaya kacanlardan belli