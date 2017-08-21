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Amberin Zaman'dan küstah tweet! Rahatsız oldu

Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle sıkça gündeme gelen sözde gazeteci Amberin Zaman, attığı küstah tweetle Almanya'nın yanında yer alırken, Türkiye'yi aşağılamaya çalıştı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:57
Amberin Zaman'dan küstah tweet! Rahatsız oldu

Türkiye'ye karşı savaş açan terör örgütlerini savunmayı kendine görev edinen Amberin Zaman, son paylaşımında Türkiye düşmanlığında zirve yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki gurbetçilere "Türkiye düşmanlarına oy vermeyin" çağrısı Amberin Zaman'ı da rahatsız etti.

Terör destekçisi Merkel'e övgüler düzen Zaman, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Hür Dünya'nin lideri Angela Merkel'e kafa tutmak" diye yazdı.

'HÜR' ALMANYA'DA 180'DEN FAZLA ABD ÜSSÜ VAR

Merkel'in lideri olduğu Almanya'dan 'hür dünya' diye bahseden Amberin Zaman, alay konusu oldu. Almanya'da 70 binden fazla ABD askeri, 180'den fazla da ABD üssü bulunuyor. Amberin Zaman da Amerikalı bir diplomatla evli...

HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞISIN!

Almanya'yı savunan Amberin Zaman'ın skandal tweetine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte o tweetlerden bazıları:

Yuh size artık buraya kadar savrulmak için ne yaptınız

Kimin paralı kalemşörü olduğunu bilmesem muhalifliğine ölçülü şekilde eleştiri yapacağım ama çukur bir tetikçisin

Hürriyet anlayışınız oldukça etkileyici almanyaya kacanlardan belli

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:57
  1. Türkiye
  2. amberi zaman
  3. Angela Merkel
  • AA1 sa önce
    Hür dünyanın savunucusu angele merkel ülkesinde ne kadar tehrus var bunun sayısında biliyormu acaba tehrüse kuçak açan ne kadar özğürlü savunur sanırım bu bayanda ABD ye zaten kedi olmuş
  • Satılmış domuz...Satılmış domuz...1 sa önce
    Bunların Türkiye ile hiç bir bağı yok vatandaş ise atın gitsin vatandaşlıktan bu pkk'lı teröristi...
  • Salih Özdamar Salih Özdamar 1 sa önce
    İçimizdeki kanıbozuklardan biri.
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