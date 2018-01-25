Almanların Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarında müthiş artış

Alman Turizm Endüstrisi Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ön rezervasyonlarında yüzde 70 civarı artış olduğunu ve Türkiye pazarının Almanlar için "geri döndüğünü" söyledi.

MUAZZAM BİR ARTIŞ VAR

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) dün akşam düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Frenzel, "Rezervasyonlar Almanya'da çok büyük artış gösteriyor. TUI'nin açıkladığı rakamlara göre, Alman turistlerin ön rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 70 civarı artış var. BTW yöneticisi olarak bunu muazzam görüyorum" dedi ve ekledi: "Antalya'ya uçuş kapasitesinde de artış söz konusu. Türkiye muazzam bir geri dönüş yapıyor."

YÜZDE 30 DÜŞMÜŞTÜ

TÜİK'in en son açıkladığı ocak-kasım verilerine göre Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı 2016 ve 2017 yıllarında gerileme kaydetti. Buna göre ocak-kasım dönemleri baz alındığında 2015 yılında 5.4 milyon olan Alman turist sayısı 2016'da 3.76 milyona, 2017 yılında ise 3.45 milyona geriledi. Düşüş oranı sırasıyla yüzde 30.38 ve 8.23 olarak gerçekleşti.

AİLE DOSTU ALTERNATİFLER SUNUYOR

Alman turistler arasında özellikle ailelerin Türkiye pazarına dönüş yaptıklarını belirten Frenzel, "Türkiye, adil fiyatlandırma politikası ile bölgede aile dostu alternatifler sunuyor" dedi.

BAKAN ELVAN: ALMANYA YİNE İLK SIRAYA OTURACAKTIR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, toplantıda yaptğı konuşmada, Alman turistlerin 2018'de çok daha fazla gelmesini beklediklerini belirterek, "2018'de Almanya turist sayısında yine ilk sıraya oturacaktır diye düşünüyorum" dedi. Elvan, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha güvenli bir ülke olduğunu söyledi.