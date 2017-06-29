Schulz'dan Erdoğan hakkında alçak açıklama!

SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Alman basınında Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmişti.

'DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALAN YABANCI SİYASİLER PROVOKE EDİCİ KONUŞMALAR YAPACAKLARI ETKİNLİKLER DÜZENLEYEMEZ'

Erdoğan’ın korumalarının Washington’da göstericilere saldırması gibi bir olay, Hamburg’da yaşanmayacak’Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.

Türk siyasetçilerin nisan ayındaki Anayasa referandumu öncesinde Almanya'da düzenlemek istediği etkinliklerin bazıları iptal edilmiş, salon işletmelerinin ya da ilgili belediyelerin salonların gerekli koşullara sahip olmadığı gerekçesiyle etkinlikleri iptal etmesi sert bir dille eleştirmişti.

'SOMUT BİR ÇİZGİ BELİRLENMESİNE İHTİYAÇ VAR'

Schulz, AK Parti'li politikacıların referandum öncesindeki etkinliklerinin iptal edilmesini de hatırlatarak "Burada önemli olan salonların yangın koruma önlemleri ya da park yerlerinin sayısı değil. Burada önemli olan Erdoğan'ın iç politik sorunları Almanya'ya taşımaması. Alman hükümeti, kentleri bu konuda zor durumda bırakamaz. Bence somut bir çizgi belirlenmesine ihtiyaç var" dedi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE'DEN RESMİ İSTEK GELMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak 'Türkiye'den resmi bir istekte bulunulmadığını' açıkladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği de Erdoğan'ın Almanya'da toplantı yapmak istediğine dair bilgilerinin olmadığını duyurdu.

Ancak Alman basınında Erdoğan'ın konuşma yapabilmesi için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verildi.

Dortmund ve Oberhausen kentlerindeki salonlardan verilen olumsuz yanıtlardan sonra Köln ve Düsseldorf kentlerinden de benzer yanıtlar verildiği ifade edildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'daki son konuşmasını Mayıs 2015'te Karlsruhe'de yapmıştı.