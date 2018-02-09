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Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

Alman lastik markasının Türkiye rahatsızlığı tanıtım videosunda ortaya çıktı. Marka, Türkiye'yi haritadan silerek siyasi mesaj vermeye çalıştı.

09 Şubat 2018 Cuma 14:29
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.

LASTİK MARKASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:29
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