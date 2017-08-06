Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman kanalıyla basılınca kaçtı!

Türkiye üzerinde oyun oynayan Büyükada'da planlar yapan başını Batı'nın çektiği güçler parklarda tezgâh açtı.

06 Ağustos 2017 Pazar 09:13
Alman kanalıyla basılınca kaçtı!

Gezi benzeri ayaklanma planlayanlar parklara tezgâh kurdu! HDP'nin Yoğurtçu Parkı'ndaki 'direniş nöbeti'ne gazeteci kılığında katılan yabancılar görüşme yaptı. Maçka Parkı'nda ise kıyafetiyle gündem olan Çağla Köse, Alman RTL kanalıyla görüntülenince kaçtı.

Türkiye üzerinde oyun oynayan Büyükada'da planlar yapan başını Batı'nın çektiği güçler parklarda tezgâh açtı. 6-7 Ekim'de 50 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaylar ve Gezi kalkışması benzeri yeni bir ayaklanma planlayanlar sahneye çıktı. Önceki gün HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki 'Direniş Nöbeti'ne gazeteci kılığında bir grup yabancı görüşme yaptı. Maçka Parkı'nda ise bir güvenlikçi ile kıyafeti nedeniyle tartışmasıyla gündeme gelen Çağla Köse Alman RTL Televizyonu ekibiyle görüldü. Maksatlarının röportaj olmadığı kameraları görünce panikleyip kaçmalarından açığa çıktı.

ÜST AKLA SUÇUSTÜ!

Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisinin 'Parkta bu kıyafetle gezemezsiniz' dediği iddiasıyla gündeme gelen Çağla Köse, bir anda hükümete karşı kara propaganda aracına dönüştürüldü. Türkiye'de kıyafet özgürlüğü yok algısı başlatan içerideki ve dışarıdaki derin güçler sosyal medyadan 'kıyafetime karışma' eylemleri başlatıp her gün Maçka Parkı'nda farklı bir eylem yaptı. Amacın farklı olduğu önceki gün ortaya çıktı. Köse, Maçka Parkı'nda Alman RTL televizyonundan bir ekiple röportaj yaparken görüldü. Kameraları gören Çağla Köse ve Alman ekip bir anda panikledi. Dertlerinin röportaj yapmak olmadığını paniğe kapılıp kaçmakla açığa çıkaran RTL ekibi gözden kayboldu. Görevlinin sözlerini tüm ülkeye mal etmeye çalışan üst akıl resmen suçüstü yakalandı.

HDP'nin gizemli ziyaretçileri

HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki eyleminde milletvekillerini bir grup yabancı gazeteci ziyaret etti. Milletvekilleri, bu isimleri güvenlik noktasından içeriye aldırdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Yoğurtçu Parkı'ndaki eyleminde milletvekillerini ilginç kişiler ziyaret etti. Bir grup yabancı gazetecinin kendilerini ziyaret edeceğini söyleyen milletvekilleri, bu grubun güvenlik noktasından içeriye alınmasını istedi.

Kurumlarına ulaşılamadı

Grubun içinde Türkiye düşmanı gazeteci CNN muhabiri Ben Wedeman, CNN kameramanı Nagel Clayton, CNN muhabiri Kareem Khadder'in yanı sıra gazeteci olduklarını söyleyen 2 ABD pasaportlu birisi İsrail asıllı Ürdün pasaportlu kişiler bulunduğu dikkat çekti. Milletvekilleri tarafından alana ağırlanan şahıslar 1 saat boyunca görüşme yaptı. Polis CNN muhabirleri dışında kendisini gazeteci diye tanıtan kişilerin kurumlarına ulaşamadı. Bu kişilerin bağlantıları mercek altına alındı.

TÜRKİYE DÜŞMANI DA GRUBUN İÇİNDE 

Parkta HDP'lilerle görüşen isimler şöyle: Norveç pasaportlu Keko Serhan, İngiltere’den Türkiye’ye gelip Ürdün meneşi Al Ghad TV için akreditasyon da alan Moustafa I.A.Alsyajel, ABD pasaportlu Dereko Robert Uğur, CNN kameramanı Nagel Clayton, CNN muhabiri Kareem Khadder ve CNN’nin dünyaca ünlü uluslarası haberler senyör muhabirlerinden ABD vatandaşı Benjamin Wedeman.

Cumhuriyet'i yazdı!

Bu isimlerin CNN muhabirleri haricinde çoğunun habercilik faaliyetleri tespit edilemedi. Wedeman, Türkiye hakkındaki iki haberiyle ön plana çıktı. Wedeman, iki haberinde Cumhuriyet Gazetesi davasını ele almıştı. Wedeman gazeteyi “Ülkenin kalan son muhalif yayınlarından birisi” olarak tanımlamış, davanın Türkiye’deki basın özgürlüğü için kritik bir test niteliğinde olduğunu iddia etmiş ve Ahmet Şık’ın da “gazeteci olmasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a terör saldırısı düzenleme girişiminde bulunmakla” suçlandığını söylemişti.

AKŞAM

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 09:13
  1. HDP
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Ömer arslanÖmer arslan43 dk önce
    İlegal bir birim kurun adı tinerci birimi olsun bulundukları yerde infaz edilip vatansever tinerciler üstlensin bukadar basit
  • isa keskinisa keskin46 dk önce
    Amerikan bayrağı ve gökkuşağı şemsiyeleri gölgesinde iş çevirmeye çalışan nötr olmuşlarıı milletimiz gönül kapısının dışına koymuştur.
  • NUR NUR 48 dk önce
    Ya hollanda bize neler yaptı bakanımıza kadar taciz etti konsolosluğa giremedii bakanımız bu ne kim bu aşağılıklar vatandaşlrımızı köpeklere ısırttılar dayakattılar almanya teröristlere kucak açtıher yerde türkiyeye çelme atıyor biz bu avrupa birliğinin nesine giricez istemiyoruzbu magandaları biz bunlarla uyuşamayız bunlar kefere üç kağıtçı biz müslüman bir ülkeyizatın bu ajanları teröristleri provakotörlri milletin ayarlarını bozmayın o hdpnin ermenileri o itler dayak yiyecek bu milletten def olup gitsilero yoğurtçu parkı dar gelir onlara akbaba gibiler ayıptır ya bir ülkenin üzerine bu kadar gidilmezbu kadar rahatsız edilmez Allah belalarını versin .Biz toplanırsak tam toplanıcaz o pkklılar bu ülkeden istediğini asla alamazarkalarına almışlar gavurları efelik taslıyorlar tohumu bozuk serseriler bası gidin lan g.....ü boklular sınırdışı edin bunları kadıköy belediyesi bu itlere nasıl izin veriyor bu chpliler her taşın altından çıkıyoriçinizde bir tanemilletini vatanını seven biri yok kadıköyterörist ve aykırı insanların barınağı oldu işim olursa giderimbeşiktaşta öyleipini koparan buralarda biri bunlara dur desin
  • vatandasvatandas1 sa önce
    Allahim nasıl insanlik içimiz disimiz hain dolu ekmegimizi yiyen bacagimiza sarılıyor dizi nize gözü nize dursun
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Devlet değilmisin ne tezgah açanlara ne yabancılara tut yakasından at içeri iki bacağınıda iyice kır ki bir daha gelemesin yapamasinlar. Türkiyenin yol geçen hanı dingonun ahırı olmadığını gosterin.Oyle barış demokrasi özgürlük adı altında anamızı aglattilar. Bir bakanlarımızın salonda konuşma yapmasına bile atla itle uzerimize saldiranlar ulkemde boyle rahat eylemler yapmamalı.
  • HakimHakim1 sa önce
    Haklarındaki bilgilere bakılırsa istihbarat da toplanmış. Bunların sorguya çekilip sınır dışı edilmesi gerekli.
  • RamsesRamses1 sa önce
    Alinmasin bunlar ulkeye,sacma sapan gerekcelerle alinmamamali. Yol gecen hanimi burasi? Taskinlik yapanida deport edin gitsin.
  • SelimSelim1 sa önce
    Bu hain ş... direk sınır dışı etmemiz lazım .Aynı şey Almanyada olsaydı çoktan ülkesine postalanmıştı. Hiç bir şekilde bu tür olaylarda tereddüt etmemek lazım ve GEREĞİ neyse acilien yapılmalı kim ne diyecek diye hayıflanmadan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rizespor' cevabı kırdı geçirdi
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rizespor'..
  2. Türkiye'den Avustralya duyurusu!..
  3. İntihar girişimini çay içerek..
  4. Terör örgütü PKK engel olamıyor! 30..
  5. İstanbul'da uyuşturucu baronu,..
  6. Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan Konyaspor'a
  7. Trabzonspor Yılmaz'la sözleşmeyi..
  8. Palandöken: Bağ-Kurlulara teminatsız..
  9. BM Kuzey Kore'ye yaptırımları..
  10. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:..
  11. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na ne..
  12. Persie'nin maliyeti fazla geldi!
  13. 30 metrelik falezlerden düşen genç..
  14. Venezuela'da Kurucu Meclis muhalif..
  15. Bakan duyurdu! Atatürk Havalimanı fuar..
  16. AK Parti'de yeni dönem! İhaleye girene..
  17. FETÖ o hain için üç kişiyi tasfiye etmiş
  18. PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır..
  19. 'Kanıma dokunuyor' dedi ve o soruya..
  20. Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5..
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı