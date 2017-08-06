Alman kanalıyla basılınca kaçtı!

Gezi benzeri ayaklanma planlayanlar parklara tezgâh kurdu! HDP'nin Yoğurtçu Parkı'ndaki 'direniş nöbeti'ne gazeteci kılığında katılan yabancılar görüşme yaptı. Maçka Parkı'nda ise kıyafetiyle gündem olan Çağla Köse, Alman RTL kanalıyla görüntülenince kaçtı.

Türkiye üzerinde oyun oynayan Büyükada'da planlar yapan başını Batı'nın çektiği güçler parklarda tezgâh açtı. 6-7 Ekim'de 50 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaylar ve Gezi kalkışması benzeri yeni bir ayaklanma planlayanlar sahneye çıktı. Önceki gün HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki 'Direniş Nöbeti'ne gazeteci kılığında bir grup yabancı görüşme yaptı. Maçka Parkı'nda ise bir güvenlikçi ile kıyafeti nedeniyle tartışmasıyla gündeme gelen Çağla Köse Alman RTL Televizyonu ekibiyle görüldü. Maksatlarının röportaj olmadığı kameraları görünce panikleyip kaçmalarından açığa çıktı.

ÜST AKLA SUÇUSTÜ!

Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisinin 'Parkta bu kıyafetle gezemezsiniz' dediği iddiasıyla gündeme gelen Çağla Köse, bir anda hükümete karşı kara propaganda aracına dönüştürüldü. Türkiye'de kıyafet özgürlüğü yok algısı başlatan içerideki ve dışarıdaki derin güçler sosyal medyadan 'kıyafetime karışma' eylemleri başlatıp her gün Maçka Parkı'nda farklı bir eylem yaptı. Amacın farklı olduğu önceki gün ortaya çıktı. Köse, Maçka Parkı'nda Alman RTL televizyonundan bir ekiple röportaj yaparken görüldü. Kameraları gören Çağla Köse ve Alman ekip bir anda panikledi. Dertlerinin röportaj yapmak olmadığını paniğe kapılıp kaçmakla açığa çıkaran RTL ekibi gözden kayboldu. Görevlinin sözlerini tüm ülkeye mal etmeye çalışan üst akıl resmen suçüstü yakalandı.

HDP'nin gizemli ziyaretçileri

HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki eyleminde milletvekillerini bir grup yabancı gazeteci ziyaret etti. Milletvekilleri, bu isimleri güvenlik noktasından içeriye aldırdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Yoğurtçu Parkı'ndaki eyleminde milletvekillerini ilginç kişiler ziyaret etti. Bir grup yabancı gazetecinin kendilerini ziyaret edeceğini söyleyen milletvekilleri, bu grubun güvenlik noktasından içeriye alınmasını istedi.

Kurumlarına ulaşılamadı

Grubun içinde Türkiye düşmanı gazeteci CNN muhabiri Ben Wedeman, CNN kameramanı Nagel Clayton, CNN muhabiri Kareem Khadder'in yanı sıra gazeteci olduklarını söyleyen 2 ABD pasaportlu birisi İsrail asıllı Ürdün pasaportlu kişiler bulunduğu dikkat çekti. Milletvekilleri tarafından alana ağırlanan şahıslar 1 saat boyunca görüşme yaptı. Polis CNN muhabirleri dışında kendisini gazeteci diye tanıtan kişilerin kurumlarına ulaşamadı. Bu kişilerin bağlantıları mercek altına alındı.

TÜRKİYE DÜŞMANI DA GRUBUN İÇİNDE

Parkta HDP'lilerle görüşen isimler şöyle: Norveç pasaportlu Keko Serhan, İngiltere’den Türkiye’ye gelip Ürdün meneşi Al Ghad TV için akreditasyon da alan Moustafa I.A.Alsyajel, ABD pasaportlu Dereko Robert Uğur, CNN kameramanı Nagel Clayton, CNN muhabiri Kareem Khadder ve CNN’nin dünyaca ünlü uluslarası haberler senyör muhabirlerinden ABD vatandaşı Benjamin Wedeman.

Cumhuriyet'i yazdı!

Bu isimlerin CNN muhabirleri haricinde çoğunun habercilik faaliyetleri tespit edilemedi. Wedeman, Türkiye hakkındaki iki haberiyle ön plana çıktı. Wedeman, iki haberinde Cumhuriyet Gazetesi davasını ele almıştı. Wedeman gazeteyi “Ülkenin kalan son muhalif yayınlarından birisi” olarak tanımlamış, davanın Türkiye’deki basın özgürlüğü için kritik bir test niteliğinde olduğunu iddia etmiş ve Ahmet Şık’ın da “gazeteci olmasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a terör saldırısı düzenleme girişiminde bulunmakla” suçlandığını söylemişti.

AKŞAM