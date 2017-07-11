Alman kanalında AK Parti'yi hedef aldılar!

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Alman birinci kanalı ARD’de‚ "Tankların Harekete Geçtiği Gece, Erdoğan ve Başarısız Darbe Girişimi" başlığıyla bir belgesel yayımlandı.

FETÖ ile ilgili uzmanların, siyasetçilerin, yorumlarına yer verilerek, FETÖ'nün Türkiye’de devleti nasıl ele geçirmeye çalıştığı irdelenirken AK Parti hedef alındı.

Belgeselle ilgili ARD’nin internet sitesinde şöyle denildi:

"15 Temmuz 2016 Türkiye tarihi için bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. 15 Temmuz’da orduda küçük bir grup darbe girişiminde bulundu. Öyle bir darbe girişimi ki, çok kısa süre içinde sona erdi. Ancak sonucu vahim. Şu ana kadar en az 50 bin kişi tutuklandı. Bunlar arasında yüzlerce asker var. Bununla da kalmayıp çok sayıda akademisyen, gazeteci, muhalefet partisinin politikacıları tutuklandı. Birçok asker Almanya’ya kaçtı ve Almanya’dan iltica talebinde bulundu."

ASIL HEDEFLERİ AK PARTİ OLDU

Yapımda CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb, emekli amiral Türker Ertürk, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve HDP Milletvekili Mithat Sancar’ın görüşlerine yer veriliyor.

HEDEF KEMALİST REJİM

Belgeselde Gülen Cemaati'nin CIA ile bağlantısı olduğu bilgisinin Türk medyasında yer aldığı belirtilirken, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'un "Gülen cemaati aslında okullar açmakla, yurtlar inşa etmekle akıllı bir şey yaptı. Amaçları devletin içine sızmaktı. Ancak onların bir de iç maskesi vardı. Kemalist rejimi yıkmaktı" sözlerine yer verildi.

Cemaat'in amacının devletin bütün aygıtlarını ele geçirmek olduğunu ifade eden Sinclair - Webb’e göre bürokraside ve poliste güçlü bir cemaat ağı vardı.

Yine belgeselde, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 1980 askeri darbesinden sonra Gülen cemaatinin örgütlendiğini söyledi ve AK Parti döneminde en güçlü koalisyon oluşturduklarına dikkat çekti.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’a göre de cemaat Türkiye’de ayrı bir devlet aygıtı kurdu ve AK Parti döneminde en önemli aygıtları ele geçirdi.

HDP Milletvekili Mithat Sancar’a göre ise Türkiye’de "kontrollü darbe" yapıldı ve AK Parti hükümeti başta muhalifleri yok ederek, bunu en iyi şekilde kendisine göre kullandı.

Türker Ertürk’e göre ise, AK Parti FETÖ'nün darbe yapacağını önceden biliyordu. "Darbeye ve rejim değişikliğine ihtiyaçları vardı" iddiasında bulundu.