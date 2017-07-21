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Alman istihbaratından haddini aşan 'Türkiye' açıklaması

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’yi sadece partner olarak değil, "Almanya’daki etki operasyonlarından dolayı bir karşıt olarak da gördüklerini" söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:59
Alman istihbaratından haddini aşan 'Türkiye' açıklaması

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’yi sadece partner olarak değil, "Almanya’daki etki operasyonlarından dolayı bir karşıt olarak da gördüklerini" söyledi.

Maassen, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türk istihbarat elemanlarının kısmen statülere aykırı bir şekilde hareket ettiklerini ileri sürdü.

Almanya'daki Türk toplumuna yönelik yoğun etkileme girişimi olduğunu ileri süren Maassen, bunu endişeyle karşıladıklarını kaydetti.

Maassen, "Türkiye'yi en son geçen yılki darbe girişiminin ardından ve Türk iç politikasındaki değişimden sonra istihbarat servisi olarak sadece partner olarak değil, Almanya'daki etki operasyonları açısından da karşıt olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:59
  1. Alman istihbaratı
  2. Türkiye
  • OsmanlıOsmanlı25 dk önce
    Almanya kardeşimdizdir dostumuzdur dediğimize bakmayın. Zamanı geldiğinde bunları hiç acımadan paramparça ederiz. Sizde oyun var bizde yok mu? Acırsak şerefsiziz.
  • Solo Türk Solo Türk 1 sa önce
    Siz gezi eylemlerinde ajanlarınızla Yantırın memleketi PKK yı FETÖyü finanse organize edin Türk istihparatı anti terör birimi kurdu eylem yaptırıyor deyin ayıp ya. Yaprağını yerken kıpır kıpır, sapına gelince çok acıyo
  • VatandaşVatandaş2 sa önce
    Bunlar kendi yaptıkları açığa çıkınca karşıt suçlamalara başladılar.Bu kendi suçunu bastırmakiçin yapılan ucuz bir propoganda şeklidir.
  • NUR NUR 2 sa önce
    Şiştiniz değilmi cirit atıyordunuz türkiyede şimdi yemiyorartık hitlerin tohumları yok artık yağma ma anca gidersiniz yol geçen hanı değil burası
  • EkremEkrem2 sa önce
    Çok şükür artık karşıt olabilmişiz..
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